Notícias

A origem da energia no Brasil: petróleo, hidrelétricas e mais

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
4 minutos lidos
Mapa da matriz energética e elétrica brasileira em 2025 com petróleo, hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa.
Distribuição da matriz energética e elétrica brasileira em 2025

O Brasil é um dos maiores consumidores de energia do mundo e sua matriz energética é bem diversificada. Essa variedade gera energia para mais de 200 milhões de pessoas, garantindo que tudo funcione, desde a economia até a infraestrutura do país.

É importante entender a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética abrange todas as fontes de energia que usamos, como o petróleo que abastece os carros ou a biomassa que fornece calor em indústrias. Já a matriz elétrica se refere apenas às fontes que produzem eletricidade, como hidrelétricas, usinas eólicas e solares. Então, enquanto toda matriz elétrica faz parte da matriz energética, nem toda energia é convertida em eletricidade.

Outro conceito fundamental é a distinção entre fontes renováveis e não renováveis. Fontes renováveis, como sol, vento e água, são naturalmente reabastecidas e são sustentáveis no longo prazo. Já as não renováveis — como petróleo, carvão e urânio — acabam se esgotando com mais rapidez.

Como o Brasil se destaca no cenário mundial

Globalmente, cerca de 85% da energia consumida vem de fontes não renováveis, enquanto apenas 15% é renovável. Contudo, o Brasil se destaca ao apresentar uma matriz energética mais equilibrada, com 45% de fontes renováveis e 55% de não renováveis.

Focalizando apenas a matriz elétrica, o Brasil brilha ainda mais: 85% da eletricidade gerada aqui provém de fontes renováveis, contrastando com apenas 15% de fósseis. Isso coloca o país em uma posição de destaque em relação a outras potências.

No entanto, o petróleo permanece como a principal fonte de energia, respondendo por cerca de 36% de todo consumo energético do país. Isso inclui combustíveis como gasolina e óleo diesel, essenciais para o transporte.

Petróleo: a base da matriz brasileira

O Brasil não é apenas um grande consumidor, mas também um dos principais produtores de petróleo, ocupando a oitava posição global e contribuindo com quase 4% da produção mundial. Os Estados Unidos lideram com 17%, seguidos pela Rússia com pouco mais de 12%.

Atualmente, dez estados no Brasil produzem petróleo, mas o Rio de Janeiro é o que mais se destaca, respondendo por 35% da produção nacional. Em seguida vêm São Paulo e Espírito Santo, responsáveis por 8,8% e 4,5%, respectivamente. Juntos, esses três estados concentram 70% do petróleo extraído, especialmente devido às reservas do pré-sal, que estão situadas em águas profundas.

Um dado interessante é que 97% do petróleo brasileiro vem do mar, com apenas 3% produzido em terra firme. Os campos do Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte e na Bahia, são os principais destaques na produção terrestre.

Cana-de-açúcar: energia renovável que move veículos e gera eletricidade

Em segundo lugar entre as fontes de energia do Brasil está a cana-de-açúcar e seus derivados. Ela responde por 15% do total de energia consumida no país. O etanol, extraído da cana, é muito utilizado como combustível e também contribui para a geração de eletricidade.

São Paulo é o maior produtor de cana, seguido por Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No Nordeste, estados como Alagoas e Pernambuco também se destacam. A produção de etanol desses estados abastece tanto o mercado interno quanto o externo, consolidando o Brasil como um líder global nesse setor.

Além disso, a cana gera cerca de 5% da eletricidade do país, principalmente a partir da queima de bagaço de cana em usinas de biomassa. Não é à toa que cerca de 80% da energia elétrica de biomassa no Brasil provém dessa fonte.

Hidrelétricas: a espinha dorsal da eletricidade brasileira

Embora seja a terceira fonte na matriz energética, a energia hidráulica é a principal responsável pela geração de eletricidade no Brasil. Ela contribui com pouco mais de 12% de toda a energia do país e representa cerca de 62% da matriz elétrica.

Com 12% da água doce superficial do planeta, o Brasil aproveita este recurso em grandes usinas espalhadas pelo território, com a bacia do rio Paraná concentrando a maior capacidade instalada.

A maior usina do Brasil, Itaipu, está localizada no rio Paraná, e metade de sua energia é compartilhada com o Paraguai por meio de um acordo binacional. Outra usina significativa é a Belo Monte, no rio Xingu, na Amazônia. Sua construção, no entanto, gerou muitas polêmicas, devido ao impacto sobre florestas e comunidades locais.

Gás natural, eólicas e solares: fontes em ascensão

O gás natural é a quarta fonte de energia no Brasil, representando 10% da produção nacional e cerca de 6% da eletricidade. O Rio de Janeiro lidera essa produção, seguido por São Paulo e Amazonas.

As energias eólica e solar também estão ganhando espaço, apesar de juntas representarem apenas 3,5% da matriz energética. Na matriz elétrica, essas fontes já somam quase 16%.

  • Energia eólica: é responsável por cerca de 12% da eletricidade nacional, principalmente produzida no Nordeste – em estados como Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí.

  • Energia solar: equivale a 4% da eletricidade nacional, com Minas Gerais liderando a produção, seguido por São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia.

Energia nuclear e carvão mineral

As usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, representam apenas 2% da eletricidade nacional, enquanto a energia nuclear é responsável por 10% da geração mundial. Apesar de emitir poucos gases poluentes, essa fonte tem seus riscos, lembrando acidentes históricos como os de Chernobyl e Fukushima.

O carvão mineral, por sua vez, ainda é utilizado em alguns estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, apesar de ser uma fonte bastante poluente.

Quem consome mais energia no Brasil?

O Sudeste é a região que mais consome eletricidade no Brasil, com 49% do total nacional. Logo em seguida vêm o Sul (18%), Nordeste (17%), Centro-Oeste (8,8%) e Norte (7%).

Analisando o consumo por setor, a indústria é a maior consumidora, representando 36% do total, seguida por residências (30%), comércio (17%) e iluminação pública e áreas rurais (outras 16%). Dentro do setor industrial, metalurgia, alimentos e produtos químicos são os que mais consomem energia.

Esses números tendem a variar ao longo dos anos, já que novas usinas são construídas e as antigas podem perder capacidade ou ser desativadas. O desafio é garantir o crescimento econômico enquanto se assegura a segurança energética e a preservação ambiental.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
4 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Menor Igreja, Igreja

Igreja de 4 m² em SC é a menor da América Latina

1 hora atrás
Tour pela mansão de Virgínia Fonseca em Goiânia: imóvel de R$ 29 milhões com 7 suítes, piscina com telão e estúdio de música exclusivo.

Mansão de R$ 29 milhões de Virgínia Fonseca tem 7 suítes e estúdio

4 horas atrás
Lula autoriza mudança na CNH com fim da obrigatoriedade de autoescola. Aulas poderão ser feitas com instrutores autônomos credenciados.

Governo libera aulas de direção com instrutores autônomos no Brasil

5 horas atrás
Condomínios horizontais Condomínios horizontais crescem em todo o Brasil, atraindo famílias pela segurança e lazer, mas levantando debates

Por que os condomínios se tornaram populares no Brasil

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo