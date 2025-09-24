Notícias

Mansão de R$ 1 bilhão no Brasil tem suíte de 1.200 m² e hangar

Diego Marques 35 minutos atrás
A mansão de Alphaville que parece um palácio: 17.800 m², suíte maior que casas e até aquário de 8 metros

A mansão da família Dallevo-Albuquerque, situada em Alphaville, é uma verdadeira joia arquitetônica. Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, ela se destaca como a maior mansão do Brasil. O proprietário é Amilcare Dallevo Jr., um dos fundadores da RedeTV!, e sua esposa Daniela Albuquerque. A casa tem impressionantes 17.800 metros quadrados, o que daria para acomodar dois campos de futebol inteiros. O projeto é assinado pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake e foi finalizado em 2014.

Esse imóvel não é só grande; ele tem um design moderno que mistura luxo e sofisticação. Mesmo com todo esse espaço, o casal e suas duas filhas são os únicos moradores da propriedade. Parece até um cenário de filme, mas é a rotina deles.

Estrutura monumental

Um dos grandes destaques da mansão é a suíte máster, que tem 1.200 metros quadrados e conta com piscina privativa e até um heliponto. Além disso, a casa é equipada com 18 quartos, 14 banheiros, um cinema com capacidade para 50 pessoas, um spa, e uma área de festas que promete ser o local perfeito para receber amigos e familiares.

A residência ainda possui uma piscina interna e externa e um impressionante aquário de 8 metros, que se tornou uma marca registrada do projeto. Outro ponto alto é o hangar que acomoda quatro helicópteros, além de um estacionamento subterrâneo com espaço para 50 veículos. O jardim, inspirado nos famosos Jardins de Luxemburgo em Paris, adiciona um toque ainda mais exclusivo à propriedade.

Vida da família Dallevo-Albuquerque

Amilcare Dallevo Jr. nasceu em São Paulo em 1957 e fez carreira no ramo tecnológico antes de fundar a RedeTV! em 1999. Hoje, ele ocupa a posição de sócio majoritário da emissora, enquanto sua filha Andrea Dallevo, fruto de um relacionamento anterior, se destaca na liderança de conteúdo da empresa.

Por sua vez, Daniela Albuquerque é natural de Dourados (MS) e começou sua trajetória na RedeTV! em 2007, apresentando atualmente o programa Sensacional. O casal se casou em 2006 e teve duas filhas: Alice e Antonella, nascidas em 2012 e 2015, respectivamente.

Luxo e exclusividade

Mesmo com toda essa magnitude, a mansão é ocupada por apenas quatro pessoas. Essa combinação de uma casa gigante e poucos moradores atrai a atenção de visitantes e vizinhos, que não conseguem deixar de notar que a propriedade se destaca entre outras em Alphaville.

Daniela, sempre ativa nas redes sociais, costuma compartilhar cliques de diversos ambientes da mansão, como o closet enorme e as áreas de lazer. Isso alimenta a curiosidade do público sobre a rotina em um dos lares mais luxuosos do Brasil.

Para muitos, a casa da família Dallevo-Albuquerque se tornou um símbolo de ostentação no Brasil, além de gerar discussões sobre questões de exclusividade e desigualdade social.

