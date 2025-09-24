Mansão de Pelé em leilão: imóvel de R$ 18 milhões em abandono

A casa do Rei, situada entre o mar e uma vegetação exuberante, é a antiga residência de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Localizada na Praia de Pernambuco, em Guarujá (SP), essa mansão tem uma área total de cerca de 4.000 m² e 2.000 m² de área construída.

A propriedade, que por anos foi o cenário de encontros e memórias do maior jogador de futebol da história, possui uma piscina com bar molhado, playground, quadra de futebol e quadra de tênis. Pelé se mudou para o local na década de 1980, tornando essa casa uma parte importante do seu dia a dia no litoral paulista.

Curiosidades dos bastidores: o que as câmeras revelaram

Recentemente, imagens da mansão mostraram uma piscina verde escura, que apresenta sinais de falta de cuidado, como limo nas bordas e no piso. Os jardins também estão em um estado de abandono, com mato avançando sobre as áreas ao redor. Especialistas alertaram que rachaduras na quadra de tênis podem ser potenciadas pelas raízes das plantas.

No campinho onde Pelé costumava treinar, a grama alta quase esconde as traves. Pelo vidro quebrado de uma janela, é possível observar o interior degradado da casa, revelando a falta de manutenção ao longo dos anos.

O “morador” inesperado

Durante uma gravação, repórteres se depararam com um cachorro de grande porte no quintal da mansão. Os vizinhos contaram que um caseiro aparece diariamente para alimentá-lo, mesmo com a casa em evidente estado de abandono. A falta de um interfone funcionando e as portas trancadas com cadeados tornam o ambiente ainda mais isolado e pouco utilizado.

Quanto vale a mansão hoje — e quanto já valeu

De acordo com um consultor imobiliário, o imóvel atualmente vale cerca de R$ 8 milhões. Se estivesse bem conservado, o valor poderia oscilar entre R$ 10 e R$ 12 milhões. Para colecionadores ou fãs de Pelé, a venda poderia alcançar até R$ 15 a R$ 18 milhões, considerando o peso histórico do imóvel.

O contraponto da família

A família de Pelé discorda da ideia de abandono. Em nota, o advogado de Edson “Edinho” Cholbi do Nascimento afirmou que a mansão faz parte do planejamento do espólio e está sob administração controlada.

Inventário, herdeiros e um patrimônio de alto valor

Essa mansão é parte do espólio de Pelé, que é estimado em mais de R$ 100 milhões. A herança será dividida entre a viúva e os sete filhos. O inventariante, Edinho, tem a responsabilidade de cuidar e preservar os bens até que a partilha aconteça.

Dívidas, penhora e o risco de hasta pública

Além das questões físicas, a casa carrega dívidas. O IPTU está atrasado em R$ 452.102,54, e existe uma penhora de R$ 7 milhões, que pode complicar ainda mais a venda. Sem acordos para quitação dessas dívidas, a situação pode evoluir para um leilão judicial da propriedade para cobrir esses débitos.

Entre a lenda e o mato alto: o efeito Pelé no preço

A marca Pelé tem um impacto significativo no valor do imóvel. Embora uma propriedade com um histórico forte possa atrair interessados dispostos a pagar mais, a degradação visible e o vandalismo podem afastar compradores comuns, limitando a procura a colecionadores específicos.

Memória afetiva versus viabilidade

Para os moradores do entorno, muitos desconheciam que a casa era de Pelé, apesar de sua fama. Esse contraste ajuda a entender por que mesmo com grande potencial de valorização, um imóvel sem uso e manutenção pode se tornar menos atraente. A preservação do nome de Pelé, por meio de um projeto de restauração, poderia ajudar a recuperar parte do valor da propriedade.

Dimensão, localização e números que contam a história

Com um terreno de cerca de 4.000 m², a mansão conta com áreas de lazer, incluindo piscina e quadras esportivas. A Praia de Pernambuco é uma das regiões mais valorizadas do Guarujá, o que explica os altos custos de manutenção que se tornaram inviáveis após a desocupação.

O que pode acontecer a seguir

Sem um edital de leilão definido, ainda não há datas ou valores de lance divulgados. Para evitar essa situação, uma possível solução seria um acordo entre os herdeiros e credores, negociando o IPTU e a penhora antes de seguir com uma venda privada.

Por outro lado, a continuidade das execuções legais pode acabar levando a casa a leilão, com os recursos arrecadados sendo usados para quitar as dívidas na ordem que a lei determina.

O fascínio de um endereço que ainda diz muito

Mesmo em seu estado atual, a mansão guarda uma aura de nostalgia do futebol. Cada espaço, desde a trave do quintal até a piscina, ressoa com memórias de treinos e comemorações. Entre a história rica e a realidade das dívidas, a casa permanece um capítulo aberto na herança deixada por Pelé no litoral paulista.