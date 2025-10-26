Mansão de Pablo Escobar se transforma em hotel de luxo

O que antes era um esconderijo do temido Pablo Escobar virou um destino de luxo muito procurado por turistas. A antiga mansão do colombiano, que fundou o Cartel de Medellín e inspirou a série “Narcos”, agora é o glamouroso Casa Malca, localizado em Tulum, na região de Quintana Roo, perto de Cancún. E, acredite, essa transformação é de parar o queixo.

Atualmente, o Casa Malca oferece 71 suítes e quartos, com tamanhos que variam de 60 a 120 metros quadrados. Tudo isso perto da praia e cercado por belos jardins. Quando o local foi aberto em 2014, ele tinha apenas oito acomodações. Desde então, passou por uma reforma incrível que eliminou o clima sombrio do passado, mas ainda manteve algumas características da estrutura original — como as paredes à prova de balas, segundo a revista Architecture Digest.

Um passado de mistério e fuga

Na época de Escobar, a mansão era escolhida pela privacidade e segurança que oferecia, cercada por natureza e com acesso ao mar. Depois que o traficante foi morto em 1993, a propriedade ficou fechada, trocando de donos até ser incorporada ao patrimônio do governo mexicano.

Em 2012, Lio Malca, um empresário e colecionador de arte, descobriu o lugar e decidiu transformá-lo. “Comprei a propriedade porque achei que era insana”, ele disse em uma entrevista. Curiosamente, ainda existem alguns túnéis de fuga que foram construídos na época do narcotraficante, dando um toque de mistério ao local.

Arte e sofisticação em cada detalhe

A Casa Malca é um verdadeiro oásis de luxo e arte contemporânea. Os hóspedes podem relaxar em um spa, dar um mergulho em duas piscinas (uma interna e outra externa) e desfrutar de refeições em três restaurantes: Filosofía, Ambrosia e Head of a Mad Men. As paredes aqui não são meras divisórias; elas exibem obras de artistas renomados, como Jeff Koons e Jean-Michel Basquiat, transformando cada espaço em uma galeria de arte.

O design do hotel combina tapetes persas, cortinas e móveis vitorianos com peças rústicas. E o bar? Um verdadeiro espetáculo, decorado com papel de parede original Tokyo Pop Shop de Keith Haring.

As suítes mais luxuosas ainda estão na mansão original. A Malca Suite, onde Escobar costumava dormir, tem tarifas sob consulta. Já as acomodações mais simples, localizadas nos jardins, custam a partir de US$ 942 (cerca de R$ 4.930) por diária, e é bom se apressar, porque as reservas para a alta temporada já estão se esgotando.