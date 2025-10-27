Cajazeiras: o maior bairro do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes

Cajazeiras é um bairro que surpreende não só pela sua dimensão, mas também pela população que abriga. A localização é na zona sul de Salvador, e com mais de 16 milhões de metros quadrados, ele se destaca como o maior bairro do Brasil, congregando mais de 1 milhão de habitantes. Os dados, embora variados, mostram uma realidade que é impressionante: uma população que equivale à de grandes cidades do país.

Conhecido carinhosamente como "Cajá City", Cajazeiras foi originalmente idealizado na década de 1970 para abrigar famílias que buscavam morar na capital baiana. Do que começou como um projeto habitacional, hoje se formou uma verdadeira metrópole, com identidade forte e características próprias.

Um gigante dividido em 16 microrregiões

O bairro é dividido em 16 microrregiões, cada uma com seu próprio charme e características. As áreas são identificadas por números, como Cajazeiras II, IV, VIII, XI e XVI. Essa organização não só facilita a vida dos moradores, mas também promove a infraestrutura necessária, incluindo comércio, escolas, praças e linhas de transporte.

Cajazeiras não é apenas maior que outros bairros de Salvador; ela supera a área de muitos municípios brasileiros. Isso mostra como a região se transformou em um polo urbano, vibrante e diversificado, onde a economia local e a cultura se entrelaçam de forma única.

Outros grandes bairros do Brasil e como eles se comparam

Além de Cajazeiras, existem outros bairros grandes em várias regiões do Brasil, mas nenhum se compara à sua dimensão. Por exemplo, o Grajaú, em São Paulo, abriga cerca de 348 mil habitantes; o Campo Grande, no Rio de Janeiro, tem cerca de 352 mil moradores; enquanto o Buritis, em Belo Horizonte, conta com mais de 42 mil pessoas. Embora todos sejam significativos à sua maneira, Cajazeiras destaca-se em termos de população e tamanho.

A origem e o significado da palavra “bairro”

É interessante notar que a palavra “bairro” tem uma origem um pouco confusa. A primeira teoria sugere que vem do árabe "barri", que significa "exterior". Já outra teoria indica uma raiz latina, com a palavra "barra", que se refere a algo separado ou delimitado. Esses significados refletem a natureza dos bairros modernos, que funcionam como pequenas cidades dentro de grandes metrópoles.

Cajazeiras: de conjunto habitacional a símbolo da expansão urbana de Salvador

Cajazeiras surgiu a partir do Plano Habitacional Cajazeiras, pensado para aliviar o centro de Salvador. Com o passar dos anos, o bairro se desenvolveu, ganhando muita infraestrutura, comércio e serviços. Ele é hoje um dos lugares mais dinâmicos da Bahia, repleto de atividades econômicas e sociais, com algumas das avenidas mais movimentadas da cidade.

Por ser tão grande e diverso, muitos moradores costumam falar que Cajazeiras é como uma “cidade dentro da cidade”.

Uma metrópole dentro da capital baiana

O que torna Cajazeiras ainda mais especial não é apenas seu espaço físico, mas também a identidade cultural pulsante. O bairro é um caldeirão de festas populares e expressões artísticas que refletem a riqueza cultural da Bahia. Em termos de população, ele é maior que mais de 90% dos municípios brasileiros, simbolizando um padrão urbano que está se tornando cada vez mais comum.

Cajazeiras tem uma trajetória notável, que ilustra o crescimento urbano do Brasil. O que começou como um plano de moradia se transformou em um espaço vibrante e autossuficiente. Em Salvador, você encontra não só um bairro, mas uma verdadeira cidade, cheia de vida e história.