Mansão de magnata do gás é chamada de shopping e cruzeiro

Essa é a história de uma construção que não passa despercebida: o Evergreen Crystal Palace, conhecido como a “mansão mais feia do mundo”. Localizada à beira do lago Table Rock, no Missouri, essa casa é um marco curioso desde que foi erguida nos anos 1990. Com mais de 2.500 metros quadrados, o seu estilo inusitado gera tanto fascínio quanto críticas, mas uma coisa é certa: é uma das propriedades mais luxuosas do estado.

O projeto foi idealizado por Robert Plaster, um magnata do gás que investiu cerca de US$ 6 milhões para transformar sua visão em realidade. A intenção de Plaster era criar uma residência única, que se destacasse da arquitetura tradicional da região. E, de fato, ele conseguiu, mas essa ousadia também trouxe uma quantidade considerável de controvérsias.

Mansão mais feia do mundo? Um projeto ousado de um magnata do gás

Robert Plaster, fundador da Empire Gas, sonhou grande e acabou construindo a casa mais cara de Missouri. Sua ideia era algo revolucionário, mas o resultado final deixou muitos admiradores e críticos divididos. O design extravagante, que mistura vidro e metal, é frequentemente comparado a shoppings ou cruzeiros, o que levou a ampla repercussão nas redes sociais.

Uma estética que divide opiniões

O visual do Evergreen Crystal Palace é, sem dúvida, um assunto polêmico. Seu estilo não convencional fez com que muitos a chamassem de “a mansão mais feia do mundo”. A estética peculiar é uma marca registrada, mas não tira o encanto do lugar. As vistas deslumbrantes do lago são uma atração à parte, e mesmo aqueles que a criticam reconhecem a grandiosidade da construção.

Luxo em cada detalhe da mansão

Essa casa não é só fachada. Com cinco andares, o Evergreen Crystal Palace abriga 14 quartos, várias cozinhas, um cinema particular e um spa completo. As salas são amplas e confortáveis, com sofás voltados para grandes janelas que proporcionam uma vista incrível. Um destaque impressionante é a garagem, que ocupa mais de 700 metros quadrados e tem espaço para pelo menos 14 carros. Para completar, a mansão conta ainda com um heliponto e um campo de tiro subterrâneo, mostrando que o extravagante é parte de sua essência.

Um interior que parou no tempo

Ao entrar na mansão, a sensação é de voltar no tempo. A decoração é uma verdadeira viagem aos anos 90, com lustres grandiosos, esculturas de animais e até uma fonte logo na entrada. E para adicionar um toque de mistério, duas cápsulas do tempo estão guardadas em um canto, prontas para serem abertas em 2042 e 2092, revelando segredos do magnata e sua família.

Um tour que viralizou na internet

Em 2021, o youtuber BigBankz visitou o Evergreen Crystal Palace e fez um tour completo, que rapidamente se tornou viral. Naquela época, a mansão estava avaliada em impressionantes US$ 80 milhões, tornando-se um dos temas mais comentados do mundo imobiliário. A curiosidade em torno dessa casa continua, e cada vez mais pessoas se interessam por sua história e suas características excêntricas.