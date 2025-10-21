Mansão de magnata do gás é chamada de shopping e cruzeiro

Conhecida como a “mansão mais feia do mundo”, o Evergreen Crystal Palace é uma construção que chama atenção pela sua estética inusitada. Localizada às margens do lago Table Rock, em Missouri, essa propriedade tem mais de 2.500 metros quadrados e começou a ser ergida na década de 1990. Embora muitos critiquem seu visual, ela é considerada uma das residências mais luxuosas e caras do estado.

## Mansão mais feia do mundo? Um projeto ousado de um magnata do gás

O responsável por essa obra inusitada foi o multimilionário Robert Plaster, fundador da Empire Gas. Ele investiu cerca de US$ 6 milhões na construção, que se tornaria, durante anos, a casa mais cara de Missouri. A proposta de Plaster era criar uma construção única, algo que se destacasse na região — o que, de fato, gerou muito debate.

## Uma estética que divide opiniões

O design extravagante, com bastante vidro e metal, faz com que muitas pessoas a comparem a shoppings, cruzeiros e prédios comerciais. Por conta disso, ganhar o título de “mansão mais feia do mundo” virou uma espécie de piada nas redes sociais e em portais especializados em arquitetura. Porém, é inegável que o Evergreen Crystal Palace impressiona por sua grandiosidade e pelas vistas incríveis do lago.

## Luxo em cada detalhe da mansão

Distribuída em cinco andares, a mansão possui 14 quartos, várias cozinhas, um cinema particular e um spa completo. As amplas salas de estar têm sofás dispostos de forma a maximizar a vista pelas enormes janelas de vidro, permitindo que os moradores disfrutem da paisagem sem sair de casa.

Outro ponto a ser destacado é a garagem, que ocupa mais de 700 metros quadrados e tem espaço para pelo menos 14 carros. E se isso não fosse suficiente, a propriedade também conta com um heliponto e até um campo de tiro subterrâneo, reforçando a personalidade excêntrica do projeto.

## Um interior que parou no tempo

A decoração é uma viagem no tempo, refletindo o estilo dos anos 1990. Lustres imponentes, esculturas de animais e uma grande fonte logo na entrada são algumas das características que fazem você se sentir em outra época. E, em um canto da casa, duas cápsulas do tempo estão aguardando para serem abertas em 2042 e 2092, guardando segredos da família do magnata.

## Um tour que viralizou na internet

Em 2021, o youtuber BigBankz fez uma visita ao Evergreen Crystal Palace e registrou um tour completo pela mansão, que na época tinha um valor estimado em US$ 80 milhões. Esse vídeo contribuí muito para a popularidade da casa e a consolidou como uma das mais comentadas e intrigantes dos Estados Unidos.