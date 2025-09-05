Maior túnel rodoviário do mundo tem 24,5 km; conheça outros grandes

Grandes obras subterrâneas estão mudando a maneira como nos locomovemos no mundo. Os maiores túneis do planeta ligam regiões que antes eram isoladas, promovendo soluções de mobilidade muito mais eficientes e, claro, práticas.

Vamos explorar alguns dos túneis rodoviários mais impressionantes de países como Noruega, Austrália, Japão, China e Suíça. Cada um desses projetos foi pensado para superar montanhas, aliviar o tráfego nas cidades e atender à crescente demanda por transporte. A construção desses túneis não só facilita a movimentação de pessoas e cargas, mas também traz benefícios econômicos significativos e melhora a qualidade de vida nas regiões que eles atravessam.

Veja quais são os maiores túneis do mundo

1. Túnel de Lærdal (Noruega)

O Túnel de Lærdal, com seus imponentes 24,5 km, é o maior túnel rodoviário do mundo. Inaugurado em 2000, ele conecta as cidades de Lærdal e Aurland, facilitando a viagem entre Oslo e Bergen, que antes era um verdadeiro desafio.

Além do seu tamanho, o túnel conta com um sistema avançado de ventilação e purificação de ar, que filtra partículas e até o dióxido de nitrogênio. Isso garante que a viagem por lá seja não apenas segura, mas também confortável para os motoristas.

2. WestConnex (Austrália)

Em terras australianas, encontramos o WestConnex, que é o maior projeto rodoviário do país. Com 33 km de extensão, incluindo 22 km em túneis, ele liga Homebush a Kingsgrove, em Sydney. Foi inaugurado por partes entre 2016 e 2023 e já faz uma grande diferença no cotidiano dos motoristas.

Mas, como nem tudo é perfeito, o projeto também atraiu críticas devido ao seu custo elevado, que ultrapassou A$ 45 bilhões, e aos pedágios que podem pesar no bolso do usuário. O impacto urbano também é um ponto de debate, como em muitos grandes projetos de infraestrutura.

3. Yamate Tunnel (Japão)

Localizado em Tóquio, o Yamate Tunnel é um verdadeiro feat da engenharia com seus 18,2 km de extensão. Com dois tubos que possuem duas faixas cada, ele foi construído entre 1992 e 2015, se tornando uma alternativa viável a uma via elevada planejada nos anos 70, que enfrentou muita resistência popular.

4. Zhongnanshan Tunnel (China)

Na província de Shaanxi, o Zhongnanshan Tunnel se estende por 18,04 km e atravessa as Montanhas Qinling, ligando Xi’an a Shangluo. Ele possui dois túneis paralelos, facilitando a integração dos transportes na China. Inaugurado entre 2002 e 2007, contribui bastante para o transporte norte-sul do país.

5. Jinpingshan Tunnel (China)

Outra obra grandiosa da engenharia chinesa é o Jinpingshan Tunnel, que mede 17,5 km e melhora a logística ao conectar regiões distantes. Esse túnel é um reflexo do esforço chinês para modernizar sua infraestrutura de transportes.

6. Gotthard Road Tunnel (Suíça)

Com 16,9 km, o Gotthard Road Tunnel passa pelos Alpes Suíços, servindo como uma rota vital para motoristas e transporte de mercadorias. É fundamental para garantir a conexão entre o norte e o sul da Suíça, facilitando a movimentação em uma região tradicionalmente complicada.

7. Tiantaishan Tunnel (China)

O Tiantaishan Tunnel, com 15,56 km, reforça a mobilidade na China, permitindo que os motoristas alcancem áreas que antes eram de difícil acesso. É mais um exemplo do compromisso do país em melhorar sua infraestrutura de transporte.

Por que esses túneis são fundamentais?

Conectando geografias complexas

Esses maiores túneis do mundo são cruciais porque conectam regiões montanhosas, áreas urbanas densas e até mesmo trechos subaquáticos. Eles reduzem o isolamento e promovem uma integração logística e socioeconômica mais efetiva.

Inovação a serviço da fluidez

Além de desafiar barreiras geográficas, os túneis utilizam tecnologias modernas, como sistemas de ventilação e iluminação, que melhoram a segurança e tornam a travessia menos cansativa. Esses avanços têm um impacto significativo na experiência dos motoristas.

Questões políticas e ambientais

Obras grandiosas como o WestConnex e o Yamate Tunnel enfrentam críticas sobre seu impacto nas cidades, custos altos e até protestos. Isso nos mostra que a construção de grandes infraestruturas exige discussão e planejamento conjunto com a população.

Os maiores túneis do mundo são muito mais do que meras construções; eles são essenciais para transformar a mobilidade, a economia e a vida das pessoas ao redor do globo. Da Noruega à China, passando por Austrália, Japão e Suíça, esses projetos desvendam novas possibilidades ao conectar destinos e encurtar distâncias.