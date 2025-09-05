Amazon fecha contrato com rival e desafia domínio de Elon Musk

O Projeto Kuiper, criado pela Amazon, está ganhando forma com o lançamento de satélites. Em 2027, a JetBlue vai aproveitar essa novidade para oferecer internet a bordo, entrando na competição com a Starlink, da SpaceX, que já é um grande nome nesse setor.

Essa parceria vai permitir à JetBlue conectar cerca de um quarto de sua frota com Wi-Fi, o que promete deixar a experiência dos passageiros muito mais agradável. A empresa, com sede em Nova Iorque, tem essa novidade em mente para atrair mais clientes, segundo notícias veiculadas.

A concorrência no mercado

Ainda não foram divulgados detalhes sobre os custos dessa parceria. No entanto, essa estratégia é uma forma da Amazon se expandir em um mercado promissor. A chegada da Kuiper promete aumentar a concorrência com a Starlink, que atualmente tem uma posição dominante, com mais de 8 mil satélites em órbita.

A SpaceX já fornece internet até para grandes empresas, como a Deere, do setor agrícola, e a United Airlines. Enquanto isso, o Projeto Kuiper tem planos de lançar cerca de 3.200 satélites, embora atualmente tenha apenas um pouco mais de 100 em operação.

Apesar do tempo que está levando para deslanchar, a Amazon quer iniciar testes em 2025, conforme comentou seu CEO, Andy Jassy. No entanto, a empresa ainda enfrenta desafios relacionados ao fornecimento de foguetes e já tem alguns lançamentos programados para os próximos anos.

A JetBlue vai continuar usando a parceria com a Viasat, que já fornece internet nas aeronaves, mas com a adição do Kuiper em parte da frota. Desde 2013, a companhia oferece Wi-Fi gratuito a bordo, e essa proposta deve seguir firme.

Além disso, a Amazon já oferece internet em áreas rurais, especialmente na Austrália. Com a implementação do Projeto Kuiper, a empresa busca um espaço mais firme nesse mercado competitivo, que conta com tecnologias cada vez mais avançadas, permitindo que mais pessoas tenham acesso a esses serviços com facilidade.