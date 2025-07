Mahomes, Pacheco e Rice se destacam em ranking recente

Nos últimos dois anos, o ataque do Kansas City Chiefs se mostrou forte o suficiente para conquistar o Super Bowl. No entanto, a temporada passada trouxe diversos desafios para a equipe. A lesão do wide receiver Rashee Rice, que ficou fora por toda a temporada após a quarta semana, e a falta de consistência do running back Isiah Pacheco afetaram o desempenho ofensivo.

O quarterback Patrick Mahomes tentou manter a unidade do ataque em funcionamento. Com a entrada do novato Xavier Worthy na posição de receptor número 1 após a saída de Rice e o declínio de Travis Kelce, a campanha dos Chiefs foi impressionante, dado o contexto de dificuldades que enfrentaram.

Historicamente, os fãs da NFL conhecem o potencial ofensivo do Kansas City Chiefs. Quando Rashee Rice está saudável, ele se destaca como um dos recebedores em ascensão na liga, e o mesmo se aplica a Pacheco, cuja produção se destaca quando ele está em boa forma.

Neste novo ano, com esse trio de jogadores novamente em ação, a responsabilidade de Mahomes e da equipe é mostrar que é um erro duvidar de um time que foi o líder da Conferência Americana (AFC) nos últimos três anos.

Recentemente, uma análise realizada por um especialista classificou as franquias da NFL de acordo com o desempenho esperado do trio ofensivo — quarterback, running back e wide receiver número 1 — para a temporada de 2025. Os Chiefs ficaram na quinta posição nesse ranking, um reflexo da força de Mahomes, Pacheco e Rice.

É a primeira vez que o time ocupa uma posição tão baixa desde que Mahomes se tornou titular. Em sua trajetória, a equipe já esteve em outras posições, como segundo, primeiro e quarto, antes de cair para a quinta colocação nesta temporada.

Analisando o ranking, o especialista acredita que essa avaliação é injusta, apontando que a queda no desempenho está relacionada a lesões e ao desempenho da linha ofensiva. Segundo ele, o Kansas City Chiefs deve se recuperar e voltar a estar entre os melhores na próxima temporada.

