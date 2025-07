Mudança na rotação da Terra pode resultar em dias de 25 horas

Forças de maré da Lua: A gravidade da Lua cria marés que têm um papel importante na transferência de energia rotacional da Terra. Ao se afastar lentamente, a Lua acaba diminuindo a velocidade da rotação do planeta ao longo do tempo.

Agitação do núcleo externo: O núcleo externo da Terra, que é líquido e composto de ferro, se move continuamente. Esse movimento, somado às forças do manto rochoso, pode influenciar a rotação do núcleo interno, desacelerando ainda mais a velocidade da Terra.