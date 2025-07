Mãe e 13 filhotes de pitbulls são abandonados em Balneário Camboriú

Uma cadela da raça pitbull, acompanhada de seus 13 filhotes, foi encontrada abandonada em uma área de mata em Balneário Camboriú. O resgate aconteceu por meio de uma operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Diretoria de Combate aos Maus-Tratos Contra Animais. Após o resgate, os animais foram acolhidos pela ONG Viva Bicho, onde estão recebendo tratamento médico.

As autoridades indicam que a mãe pitbull provavelmente tinha um proprietário que vivia em condições precárias na região, que fica às margens da Avenida Rodesindo Pavan, entre os bairros Barra e Laranjeiras. As imagens capturadas pela equipe de resgate mostram a cadela e seus filhotes, todos com sinais de desnutrição, dormindo em um colchão encharcado.

Ao chegarem ao local, os resgatadores perceberam que os cães estavam tremendo de frio. Atualmente, eles estão sob cuidados por conta de problemas de pele e só serão disponibilizados para adoção após o tratamento completo e o desmame dos filhotes. A ONG Viva Bicho informa que, ao serem adotados, os novos tutores terão a responsabilidade de realizar a castração dos animais.

No Brasil, o abandono de animais é considerado maus-tratos e é crime, conforme a lei número 9.605 de 1998. As penas para esse crime variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Denúncias podem ser feitas na Delegacia de Polícia Civil ou por meio da internet.