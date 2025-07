Clube onde jogou Pep Guardiola declara falência e perde licença

O Brescia Calcio, um dos clubes mais tradicionais da Itália, está atravessando um momento delicado. Com mais de 114 anos de história, a equipe, que já teve craques como Roberto Baggio e Andrea Pirlo, perdeu sua licença para competir profissionalmente. Isso aconteceu na última quinta-feira, quando a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou a exclusão do clube da Série C devido a problemas financeiros e uma dívida de 8 milhões de euros que não foi quitada.

Essa situação marca um grande retrocesso para o Brescia, que vive uma verdadeira tempestade financeira. O clube, localizado na Lombardia, está enfrentando dificuldades desde que Massimo Cellino assumiu a presidência em 2017. Ele, que também é conhecido por ter sido o dono do Leeds United, tentou reverter a situação, mas a dívida só aumentou, levando a uma penalização de oito pontos na última temporada. Essa dedução, junto a um desempenho insatisfatório em campo, acabou resultando no rebaixamento.

A escolha de não se registrar para a próxima temporada na Série C deixa o Brescia em uma posição complicada. Os torcedores, que já vibraram com 23 participações na Série A, agora se deparam com a realidade de que o clube pode ter que se contentar com competições amadoras. A triste verdade é que, se não conseguir se reorganizar financeiramente, o futuro do Brescia pode ser muito incerto.

Essa crise não é isolada. Outros clubes italianos, como a SPAL, estão enfrentando desafios semelhantes, o que mostra um problema maior no futebol do país. As rígidas regras fiscais e a pressão do mercado estão fazendo com que muitos times lutem pela sobrevivência. No caso do Brescia, a aprovação da falência em junho, por causa das dívidas, deixa um legado em risco de ser reduzido apenas a competições de menor prestígio.

O cenário é preocupante. Com a perda do status profissional, o clube não só perde a visibilidade que a Série C proporciona, como também desaponta uma base de torcedores leais que sempre acreditou na força do time. A saída da liga principal pode significar um afastamento ainda maior do futebol de elite. Essa história, embora triste, é um alerta sobre os desafios que muitos times enfrentam e a realidade das finanças no esporte.