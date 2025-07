Machine Gun Kelly e Megan Fox viajam com o filho para a Costa Rica

Machine Gun Kelly e Megan Fox Viajam para a Costa Rica com a Filha

Machine Gun Kelly e Megan Fox embarcaram em uma viagem familiar à Costa Rica, levando sua filha pequena com eles. O casal foi visto no aeroporto de Liberia, aguardando a bagagem após um voo comercial.

Ambos optaram por roupas confortáveis para a viagem, com MGK usando um moletom preto e Megan um moletom cinza, enquanto segurava sua filha nos braços. A escolha de roupas confortáveis é comum em viagens, especialmente quando há crianças envolvidas.

Esta viagem vem em um momento positivo para o casal, que teve um relacionamento conturbado no passado. No ano anterior, eles se separaram após o feriado de Ação de Graças, mas agora parecem estar se dando bem e conseguindo co-parentar de maneira eficaz.

A filha do casal nasceu em março e foi recentemente nomeada como Saga Blade Fox-Baker. O nome, que combina os sobrenomes de ambos, sugere que eles estão tentando restabelecer uma relação amigável, e a viagem familiar para a Costa Rica é um passo que reforça essa ideia.

