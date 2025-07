Atores de Logan e Shaun of the Dead mostram teaser de Whistle

Novo Filme de Terror "Whistle" Ganha Teaser e Promete Aterrorizantes Surpresas

A atriz Dafne Keen, conhecida pelo seu papel em Logan, está prestes a lançar um novo filme de terror chamado Whistle, que acaba de divulgar um teaser. As imagens do vídeo sugerem que a produção terá momentos bem assustadores. Se você é fã de filmes onde objetos amaldiçoados causam caos, como Talk to Me e The Monkey, vale a pena incluir Whistle na sua lista de próximas estreias.

No teaser, o público é apresentado a um grupo de jovens que interagem com um estranho objeto: uma antiga flauta da morte azteca. A narração alerta: "Se você ouvir o grito da flauta, morrer não é uma escolha." Essa frase sugere que os protagonistas enfrentarão graves consequências por suas ações.

A história é baseada em um conto do autor Owen Egerton e gira em torno de um grupo de estudantes do ensino médio que, sem querer, encontram a flauta amaldiçoada. Ao assoprarem o instrumento, eles chamam a morte para persegui-los. À medida que o número de vítimas aumenta, os jovens tentam desvendar a origem desse artefato mortal na esperança de interromper o mortífero ciclo que iniciaram.

Whistle é dirigido por Corin Hardy, conhecido por seu trabalho em The Nun. O elenco também conta com Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley e Nick Frost, ator que ficou famoso pelo filme Shaun of the Dead.

As expectativas em torno do filme são altas, especialmente porque conta com a produção de alguns dos executivos por trás de sucessos no gênero de terror, como The Monkey, Evil Dead Rise e Longlegs. O teaser deixa uma sensação de apreensão, com suas imagens sangrentas e a nova relíquia amaldiçoada que está no centro da trama; muitos já a comparam a filmes como It Follows e Insidious.

Quando o projeto foi anunciado, Corin Hardy descreveu a premissa do filme como "simples e imediata", com uma "mitologia fresca e assombrosa". Ele mencionou que a narrativa de um objeto amaldiçoado que convoca a morte futura dos personagens evoca elementos de clássicos do terror, como The Ring e A Nightmare on Elm Street, misturados a referências de filmes icônicos adolescentes como The Breakfast Club e Donnie Darko.

A estreia de Whistle está marcada para 2026. Para quem se interessa por filmes de terror, é bom ficar atento às novidades sobre essa e outras produções que estão por vir nos próximos anos.