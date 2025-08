Luedji Luna toca seus dois últimos discos no Vivo Rio

A cantora Luedji Luna, após realizar uma turnê em homenagem a Sade, está pronta para lançar seus dois novos álbuns: Um Mar Pra Cada Um, lançado em maio, e Antes Que a Terra Acabe, que saiu apenas dezoito dias depois. O show de lançamento dessas obras será uma oportunidade para os fãs conhecerem mais sobre seu trabalho recente.

Os álbuns trazem uma mistura de estilos, como neo-soul e jazz, além de elementos de lo-fi, bossa nova, afrobeat e amapiano, uma música típica da África do Sul, que está presente no segundo disco. Luedji promete incluir no repertório de seu show faixas novas, como “Apocalipse”, que conta com a participação de Seu Jorge, e “Harém”, um dueto com Liniker. O sucesso "Banho de Folhas" também está confirmado no setlist.

O evento acontece no Vivo Rio, localizado na Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Parque do Flamengo. O show está marcado para sábado, dia 9 de setembro, com início às 21h. Os ingressos variam de R$ 80,00 a R$ 300,00 e estão disponíveis para compra no site Ticket360.

Os fãs e interessados em cultura musical podem se inscrever em uma newsletter para receber dicas sobre programação cultural no Rio de Janeiro, garantindo que não percam novidades sobre eventos e lançamentos.