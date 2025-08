Globoplay traz nova temporada de Lady Night e séries em agosto

O mês promete muita diversão e entretenimento no Brasil, com uma programação variada na TV. No canal Multishow, as atrações começam já no dia 4 de agosto, às 18h, com a volta do programa musical “TVZ Ao Vivo”. A nova edição será apresentada por Marina Sena e Gominho, trazendo uma mistura de música ao vivo e interatividade com o público todas as segundas e quintas-feiras.

No dia 18, às 22h30, é a vez de Tatá Werneck retornar com seu programa “Lady Night”. A atração traz entrevistas descontraídas e um humor peculiar, sempre com convidados especiais e abordagens inusitadas.

Outro destaque do Multishow será o “Circuito Sertanejo”, que chega às telas em 23 de agosto. A transmissão ao vivo dos shows acontecerá a partir da tradicional festa de peão de Barretos, que celebra 70 anos de história, reunindo grandes nomes do sertanejo.

No GNT, o chef Claude Troisgros volta à programação no dia 7, às 21h45, com uma nova temporada do programa “Geladeiras em Ação”. Nesse formato, cozinheiros amadores enfrentam desafios culinários emocionantes, trazendo um ar de competição e criatividade à cozinha.

A partir do dia 29, o GNT também estreia a série “Por Trás do Prato”, apresentada pela chef Ana Luiza Trajano. O programa explora a influência da gastronomia francesa na culinária brasileira, com novos episódios a cada semana, às 22h15.

Para a audiência infantil, o canal Gloob organiza o “Miraculous Day” no dia 8, com uma programação especial dedicada aos fãs do desenho animado “Miraculous: As Aventuras de Ladybug”. A data promete muita interação e diversão para as crianças.

Por fim, no Globoplay Novelas, a icônica trama “Fina Estampa” entrará em cartaz no dia 18, às 22h40. A novela segue a história de Griselda, conhecida como Pereirão, e promete conquistar novos espectadores, além de reavivar a memória dos fãs que acompanharam a produção anteriormente.

Assim, o mês inicia repleto de opções para todos os gostos, garantindo momentos de entretenimento e diversão em família.