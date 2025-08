Lotofácil: resultado do concurso 3459 de hoje, 2/8

O concurso 3459 da Lotofácil foi sorteado na noite de sábado (2 de agosto) e pode pagar um prêmio de até R$ 1,8 milhão para quem acertar as quinze dezenas sorteadas. A Caixa Econômica Federal organizou o evento no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, e o sorteio foi transmitido pelo YouTube.

Resultados do Concurso

Assim que os números sorteados forem conhecidos, esta matéria será atualizada com os dados completos.

Como Participar da Lotofácil?

Aqueles interessados em fazer uma aposta na Lotofácil podem fazê-lo até às 19h do dia do sorteio. As apostas podem ser realizadas em uma casa lotérica, pelo Internet Banking da Caixa, pelo aplicativo ou pelo site Loterias Online. A aposta simples, que inclui 15 números, tem o custo de R$ 3.

Opções de Aposta

Surpresinha: Para os apostadores que não têm números da sorte, há a opção "Surpresinha". Nela, o sistema escolhe aleatoriamente os 15 números da aposta. Essa modalidade é rápida e pode ser feita tanto em lotéricas quanto via aplicativo e site.

Teimosinha: Outra opção disponível é a "Teimosinha". Com ela, o apostador escolhe seus números favoritos e participa de vários sorteios com a mesma combinação. É ideal para quem confia em seus números e deseja aumentar as chances de ganhar, já que não precisa refazer a aposta a cada concurso.

Frequência dos Sorteios

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h, no horário de Brasília. É importante destacar que, em ocasiões especiais, datas e horários podem ser alterados.

Prêmios na Lotofácil

Para ganhar um prêmio na Lotofácil, o apostador precisa acertar entre 11 e 15 números. Quanto mais números forem acertados, maior será o valor do prêmio recebido.

Fique de olho e boa sorte!