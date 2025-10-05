Lotéricas no Brasil: resistência em meio ao monopólio digital

No Brasil, as casas lotéricas são uma presença marcante em praticamente todos os estados. Ao entrar nesses estabelecimentos, é fácil notar a movimentação intensa: filas grandes, guichês apertados e um microfone abafado atrás de vidros resistentes. O som de apostas e pagamentos ecoa junto a cartazes anunciando os jogos como Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

Apesar da era dos aplicativos e transferências instantâneas, muitos brasileiros ainda preferem as lotéricas para resolver suas pendências. Um levantamento revela que 48% da população utiliza esses locais, com 54% indo principalmente para pagar contas. Apostar vem em segundo lugar, com 32% fazendo suas apostas regularmente, e outros 14% buscando saques e consultas bancárias.

Mas você já parou pra pensar por que esses lugares ainda estão firmes e fortes em 2025, mesmo com tudo rodando na palma da mão?

Das apostas elitistas ao monopólio da Caixa

As casas lotéricas não surgiram apenas como centros de pagamento populares. A história delas começa com o Decreto-Lei nº 204 de 1967, que unificou o controle das loterias no Brasil e deu à Caixa Econômica Federal o papel de operadora exclusiva. Antes desse decreto, cada estado e município gerenciava suas próprias loterias de maneira independente.

A mudança fez com que o jogo se tornasse um serviço público, além de uma maneira confiável de arrecadar recursos para o governo. Com o monopólio, a Caixa passou a gerenciar toda a rede, uma decisão que se mostrou muito estratégica ao longo dos anos.

Nos anos 90 e 2000, as lotéricas se transformaram de simples postos de apostas em correspondentes bancários oficiais. Com isso, passaram a oferecer saques, depósitos e pagamentos de benefícios como Bolsa Família, INSS e PIS/PASEP. Para muitas pessoas em áreas periféricas ou pequenos municípios, as lotéricas se tornaram a única ligação com o sistema financeiro nacional.

Hoje, essas casas geram mais de 100 mil empregos diretos e movimentam cerca de R$ 18 bilhões por ano apenas em apostas, segundo dados do SEBRAE. Uma parte desse valor é destinada a setores como educação, saúde e segurança pública, reforçando seu papel na sociedade.

Cultura, desconfiança e o futuro das filas

Apesar do boom dos bancos digitais, a desconfiança em relação à tecnologia ainda é grande. Muitas pessoas no Brasil carecem de internet estável, usam celulares simples ou simplesmente não têm confiança para fazer transações financeiras online. Para esse público, o atendimento face a face com um funcionário é sinônimo de segurança — mesmo que isso ocorra através de um vidro espesso.

O especialista Francisco Donato observa que “as lotéricas construíram uma relação de fidelidade com os brasileiros, o que explica sua durabilidade”. Elas são instituições reconhecidas e reguladas pela Caixa, o que também ajuda a solidificar esse vínculo de confiança.

Por outro lado, o que era exclusivo do Estado está começando a mudar. Com a Lei nº 13.756/2018, o setor de apostas online foi legalizado e, a partir de 2025, passará a ser regulamentado pelo Ministério da Fazenda. Isso abre a porta para empresas privadas, nacionais e internacionais, como MGM Grand e Caesars Palace, entrarem no mercado.

Magno José, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, descreve o Brasil como “a joia da coroa do mercado de apostas mundial”. Com um forte amor pelo futebol, desigualdade econômica e um grande número de apostadores em potencial, o país já conta com mais de 2 mil sites de apostas. Essa nova dinâmica pode desafiar o monopólio da Caixa.

Embora essa mudança possa trazer inovações, ela também levanta questões sobre possíveis endividamentos e vícios, principalmente entre os mais jovens e em comunidades de baixa renda.

Fila, papel e confiança: o retrato do Brasil real

Mesmo com todas essas transformações, as casas lotéricas continuam a refletir a realidade do Brasil fora do 5G. Elas existem em um contexto onde as desigualdades digitais são profundas. Em muitos lugares, a internet é instável e o celular mais moderno pode ser apenas do proprietário da lan house local.

Enquanto a elite faz transferências com tecnologia de ponta, muitos ainda entregam boletos no guichê e aguardam o carimbo azul da Caixa. É um Brasil que coexistem o papel e o digital, uma realidade que, longe de ser atraso, mostra a complexa situação social e tecnológica do país em 2025.

O futuro pode ser sinalizado como totalmente digital. Mas, por enquanto, ainda é feito de filas, papéis e vidros blindados. E talvez tudo isso diz mais sobre a gente do que sobre as lotéricas.