Regina Duarte: refazer Vale Tudo com o mesmo nome não faz sentido

Regina Duarte, que interpretou a marcante Raquel Accioli na novela original Vale Tudo, não tem assistido ao remake da trama que está sendo exibido na TV Globo. Em uma entrevista ao programa TV Fama da RedeTV, transmitida na última sexta-feira, a atriz falou abertamente sobre sua ausência em frente à tela e expressou suas ideias sobre a nova adaptação.

A artista, que atualmente se dedica a diversos projetos, explicou que sua rotina não permite acompanhar novelas: "Eu não estou assistindo. Eu estou vivendo um momento muito pleno de atividades", disse Regina. Apesar de não acompanhar a nova versão, reconhece o impacto histórico da produção original, que fez muito sucesso quando foi ao ar pela primeira vez em 1988.

Regina enfatizou que, se estivesse no lugar da autora Manuela Dias, optaria por criar uma nova obra em vez de reciclar um título tão icônico. "Eu jamais faria algo com o mesmo nome. Porque eu teria mais liberdade para fazer a minha obra", afirmou, destacando que o uso do nome Vale Tudo pode limitar a exploração de novas histórias. Ela expressou suas opiniões de forma sincera e com um toque de humor, reforçando seu ponto de vista.

Em relação ao papel da personagem Odete Roitman, que agora é interpretada por Débora Bloch, Regina elogiou o trabalho da atriz: "O público está apaixonado por ela. Parabéns, minha amiga!", disse, reforçando o reconhecimento da qualidade do desempenho de filósofo colega, mesmo sem se importar com a trama específica.

O remake de Vale Tudo, que se encaminha para sua conclusão no próximo dia 17, enfrentou críticas tanto de espectadores quanto de outros artistas. Taís Araújo, que interpreta a nova Raquel, expressou sua insatisfação com algumas mudanças na sua personagem, ressaltando que a trajetória de superação social que a original apresentava foi alterada.

Atualmente, a novela tem uma média de 23 pontos de audiência em São Paulo, desempenho considerado abaixo do ideal para o horário nobre da emissora. Embora muitos elogiem a fotografia e as atuações de atores como Débora Bloch, Cauã Reymond e Matheus Nachtergaele, as comparações com a versão anterior refletem uma expectativa alta por parte do público.

A Globo declarou que a nova versão foi pensada para atualizar os dilemas morais e sociais da obra clássica, mas a recepção do público revela uma divisão de opiniões bastante significativa.

Com a aproximação do fim de Vale Tudo, a Globo já se prepara para a estreia da novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, no dia 20. A nova produção terá a missão de reconquistar a audiência nos horários de prime time, atualmente em níveis mais baixos.