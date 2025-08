Londrina e Ituano se enfrentam com metas diferentes na Série C

Nesta segunda-feira, 4 de setembro, às 19h30, o Ituano recebe o Londrina no estádio Novelli Júnior, em Itu. O confronto é crucial para as duas equipes, que têm objetivos diferentes na Série C do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Ituano ocupa a 10ª posição, com 17 pontos. A equipe vem de uma derrota significativa por 3 a 1 diante do Itabaiana e precisa urgentemente de uma vitória para manter viva a esperança de se classificar entre os oito primeiros colocados, o chamado G-8. Com apenas cinco rodadas restantes na primeira fase, os jogadores estão sob pressão para não perder mais pontos, o que poderia comprometer a chance de classificação.

Por outro lado, o Londrina vive um momento positivo, após vencer o CSA por 3 a 1, o que o coloca em 3º lugar, com 26 pontos. O time paranaense está bem posicionado para avançar para a próxima fase e busca garantir essa classificação o quanto antes. Com uma campanha sólida, o Londrina se destaca como um dos favoritos a subir de divisão nesta temporada.

Com a tabela bem competitiva, cada ponto conquistado agora é fundamental. O Ituano deve buscar uma sequência de vitórias quase perfeita para conseguir uma vaga no G-8, enquanto o Londrina deseja consolidar sua boa fase e continuar na parte alta da classificação. A partida promete ser intensa, com ambos os times lutando por seus objetivos na competição.