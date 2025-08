Mulher nua tenta assumir volante ao perceber juiz embriagado

No dia 24 de setembro, um grave acidente ocorreu em Araçatuba, São Paulo, quando o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, de 61 anos, atropelou a ciclista Thais Bonatti de Andrade, de 30 anos. A ciclista foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dois dias internada, passando por duas cirurgias.

De acordo com a mulher de 25 anos que estava no carro com o juiz, ela tentou assumir a direção da caminhonete ao perceber que ele estava embriagado. Durante o trajeto, que começou por volta das 23 horas em uma boate, eles consumiram bebidas alcoólicas, incluindo uísque e cerveja. A mulher afirmou que o juiz não aceitou a oferta de um motorista de aplicativo, que se preocupou com a condição dele, e decidiu dirigir. Durante a viagem, Rodrigues teria dirigido de forma imprudente, incluindo trechos na contramão.

A mulher disse à polícia que, ao tentar trocar de lugar com o juiz, ele não conseguiu parar o veículo a tempo, resultando no atropelamento de Thais. Uma testemunha corroborou que viu a mulher tentando se acomodar no colo do juiz enquanto a caminhonete estava em movimento.

Quando a polícia chegou, o juiz negou estar embriagado, mas os policiais perceberam sinais claros, como fala arrastada e dificuldades para se manter em pé. Em seu depoimento, Rodrigues afirmou que havia consumido apenas algumas cervejas e que não tinha bebido na boate. Ele alegou que não viu Thais chegando na rotatória, pois ela teria surgido em um ponto cego.

Após o acidente, o juiz foi detido em flagrante e inicialmente autuado por lesão corporal culposa. Depois da morte da ciclista, a acusação foi alterada para homicídio culposo. O juiz pagou uma fiança de R$ 40 mil e foi liberado. Entretanto, sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi suspensa e ele está sujeito a restrições, como a proibição de sair da cidade sem autorização judicial e de frequentar bares e casas noturnas.

O corpo de Thais foi sepultado no dia 26 de setembro. Ela era auxiliar de cozinha e deixou familiares enlutados pelo trágico incidente. A defesa do juiz pediu sigilo no processo e, até o momento, não se manifestou publicamente.