Feriados em agosto: o que esperar deste mês?

Com agosto de 2025 se aproximando, muitos já estão animados, especialmente por causa dos feriados e, claro, da celebração do Dia dos Pais. É uma época que normalmente traz um clima mais alegre, mesmo que, para alguns, esse mês pareça interminável.

É verdade que agosto não é o mês mais recheado de feriados, mas as datas disponíveis têm um impacto significativo no comércio e na vida dos trabalhadores, especialmente quando pensamos no movimento do turismo. Essas datas ajudam a movimentar a economia e trazem um pouco mais de variedade no cotidiano.

O Que Diz o Calendário

Em algumas regiões do Brasil, como Minas Gerais—especialmente em Mariana e Belo Horizonte—celebramos o feriado de 15 de agosto, conhecido como Assunção de Nossa Senhora. É uma data mais voltada para quem tem uma ligação religiosa. Mas, em âmbito nacional, o feriado que todos aguardam é o 7 de setembro, quando comemoramos a Independência do Brasil, que cairá em um domingo.

Uma das datas que mais movimenta o comércio é o Dia dos Pais, que este ano será em 10 de agosto, também um domingo. Essa comemoração promete fazer os brasileiros irem às compras, já que é um dos momentos mais esperados do varejo do ano, ficando atrás apenas do Dia das Mães, da Black Friday e do Natal. Desde já, as lojas já estão caprichando nas campanhas publicitárias para atrair os consumidores.

Ainda no mês de agosto, comemoramos o Dia Nacional da Saúde, em homenagem ao doutor Oswaldo Cruz, que nos lembra da importância de cuidar da saúde e prevenir doenças. No dia 11, temos o Dia do Estudante e o Dia do Advogado, datas celebradas com carinho pelas faculdades e escolas, especialmente porque remetem ao ano de 1827.

As lojas que vendem calçados, roupas, perfumes e eletrônicos podem esperar boas vendas por conta do Dia dos Pais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), essa data já resultou em mais de R$ 7 bilhões em vendas em anos anteriores. Isso demonstra o quanto os brasileiros valorizam essa data.

Apesar de algumas pessoas não gostarem muito de agosto, considerando-o um mês longo, ele traz várias oportunidades para compras e celebrações. Os feriados não são apenas uma chance para festejar, mas também para relaxar e recarregar as energias, refletindo em novas oportunidades nos meses seguintes.