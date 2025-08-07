Estudantes receberão o Pé-de-Meia em agosto

O Pé-de-Meia surge como uma mão amiga para jovens estudantes que querem um suporte extra na educação. Essa iniciativa visa incentivar a frequência nas aulas, oferecendo um benefício que pode fazer a diferença no dia a dia dos alunos.

Esse apoio financeiro será disponibilizado em um calendário específico, então é bom que os estudantes fiquem ligados nas datas para pegar o dinheiro. A partir de agosto, o pagamento seguirá a ordem dos meses de aniversário dos alunos, tornando tudo mais fácil e organizado para quem vai receber.

Os dias de pagamento para o mês

Para garantir o Pé-de-Meia, o estudante precisa estar inscrito no CadÚnico, onde as informações essenciais são registradas. O calendário de pagamentos de agosto começa com os aniversariantes de janeiro e fevereiro, que poderão retirar no dia 25. Já quem faz aniversário em março e abril poderá retirar no dia 26. Os nascidos em maio e junho têm o dia 27, enquanto julho e agosto ficam para o dia 28. Os aniversariantes de setembro e outubro podem buscar o benefício no dia 29, e novembro e dezembro recebem em 1º de setembro.

O valor do Pé-de-Meia é de R$ 200 por mês. Isso significa que, durante os anos do ensino médio, o estudante pode acumular cerca de R$ 9.200. Essa quantia pode ser um ótimo incentivo para juntar um dinheiro e, quem sabe, investir em algo que realmente faça a diferença lá na frente.

Para consultar o saldo, uma dica prática é usar o aplicativo Caixa Tem. O estudante só precisa baixar o app, fazer o login com CPF e senha, e acessar a área correta para conferir o extrato. Quanto à retirada do dinheiro, é bacana lembrar que os jovens podem ir acompanhados dos pais, já que as agências da Caixa Econômica Federal estarão disponíveis para isso.

Na hora de retirar, é importante levar um documento com foto e, se solicitada, a comprovação de matrícula, além do cartão do Pé-de-Meia. Para qualquer dúvida, o ideal é buscar informações pelos canais oficiais, assim, tanto os alunos quanto os pais ficam por dentro de tudo e não perdem nenhuma oportunidade.