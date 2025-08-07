Notícias

Estudantes receberão o Pé-de-Meia em agosto

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
quando os estudantes receberão o Pé-de-Meia em agosto
quando os estudantes receberão o Pé-de-Meia em agosto

O Pé-de-Meia surge como uma mão amiga para jovens estudantes que querem um suporte extra na educação. Essa iniciativa visa incentivar a frequência nas aulas, oferecendo um benefício que pode fazer a diferença no dia a dia dos alunos.

Esse apoio financeiro será disponibilizado em um calendário específico, então é bom que os estudantes fiquem ligados nas datas para pegar o dinheiro. A partir de agosto, o pagamento seguirá a ordem dos meses de aniversário dos alunos, tornando tudo mais fácil e organizado para quem vai receber.

Os dias de pagamento para o mês

Para garantir o Pé-de-Meia, o estudante precisa estar inscrito no CadÚnico, onde as informações essenciais são registradas. O calendário de pagamentos de agosto começa com os aniversariantes de janeiro e fevereiro, que poderão retirar no dia 25. Já quem faz aniversário em março e abril poderá retirar no dia 26. Os nascidos em maio e junho têm o dia 27, enquanto julho e agosto ficam para o dia 28. Os aniversariantes de setembro e outubro podem buscar o benefício no dia 29, e novembro e dezembro recebem em 1º de setembro.

O valor do Pé-de-Meia é de R$ 200 por mês. Isso significa que, durante os anos do ensino médio, o estudante pode acumular cerca de R$ 9.200. Essa quantia pode ser um ótimo incentivo para juntar um dinheiro e, quem sabe, investir em algo que realmente faça a diferença lá na frente.

Para consultar o saldo, uma dica prática é usar o aplicativo Caixa Tem. O estudante só precisa baixar o app, fazer o login com CPF e senha, e acessar a área correta para conferir o extrato. Quanto à retirada do dinheiro, é bacana lembrar que os jovens podem ir acompanhados dos pais, já que as agências da Caixa Econômica Federal estarão disponíveis para isso.

Na hora de retirar, é importante levar um documento com foto e, se solicitada, a comprovação de matrícula, além do cartão do Pé-de-Meia. Para qualquer dúvida, o ideal é buscar informações pelos canais oficiais, assim, tanto os alunos quanto os pais ficam por dentro de tudo e não perdem nenhuma oportunidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Intel shares drop after Trump calls for CEO to resign immediately

Queda nas ações da Intel após pedido de renúncia de CEO por Trump

10 minutos atrás
Acidente de Abel (Tony Ramos) marca virada na trama de

Saída de Tony Ramos era esperada desde o início da trama

33 minutos atrás
Xiaomi lança torneira que aquece água até 95ºC e purifica em tempo real

Xiaomi apresenta torneira que aquece e purifica água em tempo real

58 minutos atrás
8 raças de cachorro que são famosas pelo apego e lealdade aos humanos

8 raças de cachorro conhecidas por lealdade e afeto

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo