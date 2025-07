Liam Payne canta One Direction para público em ‘Building the Band’

Liam Payne in episode 107 of 'Building The Band.'

Liam Payne in episode 107 of 'Building The Band.' Courtesy of Netflix © 2025

Nove meses após a morte de Liam Payne, o cantor de 31 anos, seus fãs ainda em luto têm um motivo para lembrar dele com carinho. Um novo vídeo, compartilhado pela série de competição musical da Netflix, “Building the Band”, mostra momentos capturados antes de sua trágica morte.

No clipe, a famosa canção “What Makes You Beautiful”, sucesso do One Direction de 2011, toca enquanto Payne interage com o painel de jurados do programa, diante de uma plateia animada. Ele aparece sorridente, batendo os dedos no ritmo da música enquanto a multidão canta junto. Em um momento de entusiasmo, levanta-se da cadeira, dando início à sua apresentação no palco, onde sua voz barítona se destaca na harmonia da canção.

Durante a parte da música em que a plateia canta “na-na-na”, Payne não resiste à animação dos fãs e desce do palco para se juntar a eles. Ele caminha entre o público, cumprimentando cada um que encontra, até retornar ao palco para o grande final. A juíza Nicole Scherzinger, que também estava presente, o incentiva com gritos de “Vamos lá, Liam!”, enquanto Kelly Rowland, outra jurada, aplaude e canta junto. Ao voltar a seu lugar, Payne expressa sua alegria, dizendo: “Foi tão divertido.” Esse momento doce traz um pouco de conforto para os fãs, mostrando que ele sentiu o amor deles antes de sua morte inesperada.

O clipe inicia com a mensagem “Em memória amorosa de Liam Payne”. Quando “Building the Band” estreou, o apresentador AJ McLean, membro do Backstreet Boys, dedicou a série a Liam e seus entes queridos. Ele revelou que, durante as filmagens, nunca imaginaram que teriam de se despedir do amigo. “Liam é um jurado convidado em episódios posteriores e sua presença demonstra seu amor pela música e seu compromisso em ajudar os outros a encontrarem suas vozes. É com esse espírito que dedicamos esta série a Liam e sua família”, afirmou McLean.

“Building the Band” foi um dos últimos projetos de Liam antes de seu falecimento em outubro. Dois meses após a filmagem, ele sofreu uma queda fatal do quarto andar de um hotel em Buenos Aires. Relatórios de toxicologia revelaram que havia altos níveis de álcool e outras substâncias em seu organismo no momento de sua morte.

Com a autorização da família de Liam, a Netflix decidiu continuar a exibição de “Building the Band”, que reúne cantores em grupos isolados, onde eles tentam formar uma banda sem se conhecerem. A terceira e última leva de episódios estará disponível para streaming a partir de quarta-feira.