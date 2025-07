Aid for Friends realiza evento ‘Splish & Splash’ de verão

Evento Beneficente “Splish & Splash” em Ross Park

No dia 1º de agosto, das 17h30 às 21h, o Aid for Friends realizará o evento beneficente “Splish & Splash” no Ross Park. Essa festividade, que chega à sua 13ª edição, se tornou o principal evento de arrecadação de fundos da organização não governamental local.

A programação da noite contará com atividades para todas as idades, incluindo piscina, prêmios em sorteios, tobogãs gratuitos, bolas de praia, música e um jantar. A entrada custa R$ 15 para adultos e R$ 10 para crianças, enquanto crianças com menos de 2 anos podem participar gratuitamente.

Todo o dinheiro arrecadado será destinado às operações do Aid for Friends, que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade. A gerente do abrigo, Tami Moore, destaca a importância do evento para a comunidade: “É uma oportunidade para todos se divertirem e, ao mesmo tempo, ajudarem quem precisa. Nosso trabalho é em conjunto com a comunidade, que faz parte do que fazemos aqui”.

Além disso, a organização solicita doações de roupas de banho novas ou em bom estado para enriquecer ainda mais a experiência do evento. A expectativa é que o “Splish & Splash” proporcione uma noite divertida, repleta de música, dança e atividades em um ambiente descontraído, especialmente em um dia de calor.

O evento promete ser uma grande celebração e um momento especial para a comunidade local, unindo diversão e solidariedade.