As 10 últimas goleadas do Vasco por 4 ou mais gols

Após uma derrota contundente por 4 a 0 para o Independiente del Valle, no Equador, o Vasco se encontra em uma situação complicada na Copa Sul-Americana. O time precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença na partida que acontece nesta terça-feira (22) em São Januário, se quiser seguir na competição. Uma vitória com esse placar levaria a disputa para os pênaltis, enquanto um triunfo por cinco gols ou mais garantiria uma vaga nas oitavas de final.

Historicamente, o Vasco já conseguiu esse tipo de resultado em diversas ocasiões. Levantamentos mostram que das últimas dez vezes em que o clube venceu por uma diferença maior de quatro gols, o placar de 4 a 0 foi o mais frequente, ocorrendo em sete dessas partidas. Além disso, há registros de duas vitórias por 5 a 1 e uma por 5 a 0.

Um dos últimos exemplos aconteceu na temporada passada, quando o Vasco venceu a Portuguesa por 4 a 0 em São Januário, em uma apresentação de destaque de Payet, que participou dos quatro gols. Em 2023, o time já havia registrado três goleadas expressivas. A primeira delas foi um 5 a 0 contra o Resende no Campeonato Carioca, seguida por uma vitória de 4 a 0 sobre o Trem, do Amapá, na Copa do Brasil, e um 5 a 1 contra o Coritiba, também em São Januário, quando os torcedores puderam voltar ao estádio.

Analisando o passado, um 4 a 0 também foi registrado em uma partida contra o CRB em 2022, na Série B, com Andrey Santos se destacando ao marcar dois gols. Antes disso, o clube ficou quatro anos sem obter goleadas desse tipo. Entre os registros, destaca-se uma vitória por 4 a 0 sobre o Universidad Concepción, do Chile, e outra contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na Libertadores de 2018.

Em 2016, o Vasco começou a Série B com um impressionante 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, com Nenê sendo o destaque ao marcar três gols. No ano anterior, o time venceu o Nova Iguaçu por 5 a 1, e em 2014, foi a vez de um 4 a 0 sobre o Duque de Caxias, que ficou marcado pelo gol mais rápido da história do Campeonato Carioca, anotado por Reginaldo apenas 7 segundos após o início da partida.

Esses resultados mostram que, apesar da dificuldade atual, o Vasco já demonstrou ter a capacidade de realizar grandes jogos, e uma nova oportunidade se apresenta nesta terça-feira, no clima de decisão em São Januário.