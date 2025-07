Leo Dias comenta demissão do SBT e mudança para a Band

Leo Dias se pronuncia sobre afastamento do SBT e esclarece rumores de saída

O apresentador Leo Dias, que ficou ausente do programa Fofocalizando por mais de duas semanas, voltou a ser assunto nas mídias devido a rumores de que deixaria o SBT para se juntar ao canal Band. Para esclarecer a situação, Leo Dias divulgou uma nota à imprensa por meio de sua assessoria.

Na nota, o apresentador afirmou que continua sob contrato com o SBT, apesar de estar temporariamente afastado da apresentação do programa. “O jornalista Leo Dias esclarece que permanece contratado do SBT, apesar de estar afastado temporariamente da apresentação do programa Fofocalizando”, indica o comunicado.

Além disso, Leo Dias revelou que irá tirar férias e viajar para fora do país, o que o impedirá de voltar para o programa no curto prazo. "Com folgas previamente alinhadas com a emissora, Leo realizará uma breve viagem internacional, retornando ao Brasil na próxima semana", acrescenta a nota.

Os rumores sobre sua possível contratação pela Band indicam que ele assumiria o programa Melhor da Tarde, que foi deixado por Catia Fonseca há alguns meses. Caso isso se concretize, Leo Dias se tornaria um concorrente direto do Fofocalizando, pois ambos os programas são exibidos no mesmo horário. Estas especulações surgiram após desavenças entre Leo Dias e Rinaldi Faria, superintendente de criação e produção de conteúdo do SBT, que teriam levado à suspensão da divulgação do canal do apresentador sobre celebridades.

Com a confirmação de sua permanência no SBT, Leo Dias busca esclarecer a situação e tranquilizar seus fãs e seguidores, reafirmando seu compromisso com a emissora fundadora por Silvio Santos.