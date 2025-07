Baleias podem se comunicar com humanos, aponta pesquisa

As baleias jubarte estão fazendo um verdadeiro espetáculo sob as águas, e não estamos falando só de seu tamanho impressionante. Elas têm mostrado um comportamento curioso que vem chamando a atenção de cientistas e admiradores: a criação de anéis de bolha. Um estudo novo publicado na revista Marine Mammal Science mergulha de cabeça nesse fenômeno fascinante.

Pesquisadores observaram esses anéis principalmente em interações com humanos nos Estados Unidos. Essa prática parece ser uma forma divertida de comunicação e interação social das jubartes.

Descobertas inéditas sobre os anéis de bolha

Em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, as jubartes criaram anéis de bolha em 12 momentos diferentes, totalizando 39 anéis! Esses círculos, que chegam a ter cerca de um metro de diâmetro, aparecem quando as baleias estão perto de barcos ou nadadores. Elas sobem rapidamente à superfície, formando algo semelhante a vórtices, parecidos com os anéis de fumaça que vemos nas festas.

Os cientistas analisaram vídeos e fotos para entender melhor o que está acontecendo. Em nove dos casos estudados, as jubartes se aproximaram de embarcações ou pessoas de forma voluntária, mostrando que elas estavam realmente interessadas em interagir. Assim, o estudo sugere que a formação dos anéis pode ser uma forma delas se comunicar ou observar as reações das pessoas.

Significados potenciais e contextos

Os anéis de bolha podem ter significados diferentes além da comunicação. Durante a caça, por exemplo, essas bolhas podem ajudar a desorientar as presas ou até fazer parte de rituais de cortejo entre as jubartes.

As observações mostraram que esse comportamento ocorre entre baleias de várias idades — desde filhotes de um ano até adultos. Isso mostra que criar anéis de bolha é algo que pode ser visto em diferentes fases da vida dessas criaturas.

Os cientistas destacam a inteligência social das jubartes e como elas interagem de maneira amigável com os humanos. Fred Sharpe, um dos autores do estudo, comenta que esses mamíferos marinhos parecem buscar formas lúdicas de contato, evidenciando sua alta capacidade cognitiva.

Os próximos passos dos pesquisadores envolvem uma investigação mais profunda sobre o significado simbólico desses anéis em diferentes contextos. Esperam que essas descobertas ajudem a desvendar ainda mais a inteligência e a complexidade das interações entre as baleias jubarte e outras espécies.