‘Legend of Zelda’ tem elenco definido para filme live-action

O filme em live-action de The Legend of Zelda, feito em parceria entre a Nintendo e a Sony, já tem seus protagonistas definidos: Bo Bragason será a princesa Zelda e Benjamin Evan Ainsworth interpretará Link. A informação foi divulgada pelo presidente da Nintendo, Shigeru Miyamoto, em uma postagem em suas redes sociais, onde ele também compartilhou fotos dos atores em trajes que remetem aos personagens.

No anúncio, Miyamoto expressou sua empolgação com a seleção dos atores: “Estou muito feliz em anunciar que, para o filme live-action de The Legend of Zelda, a Zelda será interpretada por Bo Bragason e Link por Benjamin Evan Ainsworth. Estou ansioso para vê-los nas telonas”, escreveu.

O filme tem data de estreia marcada para 7 de maio de 2027. Bo Bragason, atriz britânica, é conhecida por seu trabalho na série da BBC One, Three Girls, e nas produções The Jetty e Renegade Nell, da Disney+. Benjamin Ainsworth, de 16 anos, também britânico, ficou famoso por seu papel como Miles na série The Haunting of Bly Manor da Netflix e como William em Flora & Ulysses.

A direção do filme ficará a cargo de Wes Ball, reconhecido por seu trabalho em Kingdom of the Planet of the Apes. A adaptação do longa-metragem se baseará na popular franquia de jogos da Nintendo, que começou em 1986. A trama gira em torno do jovem Link e da princesa Zelda em sua missão para salvar o reino de Hyrule das garras do vilão Ganon.

A Sony será responsável pela distribuição do filme, que é uma colaboração entre a Nintendo e a Arad Productions, de Avi Arad. Shigeru Miyamoto atuará como produtor do projeto ao lado de Arad, destacando a importância da obra para os fãs da saga.