Acidente entre ônibus da UFPA e caminhão mata cinco em GO

Um trágico acidente envolvendo um ônibus e um micro-ônibus que transportavam alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) para um congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) causou sérios ferimentos e resultou em perdas humanas.

Os bombeiros inicialmente confirmaram a morte de uma pessoa que havia sido retirada das ferragens, porém, posteriormente, corrigiram a informação. Atualmente, a sexta vítima do acidente está internada em estado gravíssimo no Hospital de Porangatu, enquanto outras quatro pessoas feridas também estão com condições graves e foram levadas para o Hospital de Alvorada, no Tocantins.

No ônibus atingido, estavam 25 alunos, dois motoristas e um orientador. O micro-ônibus, que seguia logo atrás, também se envolveu no acidente, mas felizmente não teve passageiros feridos. Outros dois veículos que faziam parte do comboio não se envolveram na colisão.

O congresso, para o qual as vítimas estavam a caminho, começa hoje e seguirá até domingo, dia 20. A UNE lamentou profundamente o ocorrido e relatou que está em contato com os governos do Pará e de Goiás, além de manter diálogo com as instituições envolvidas. Em nota, a UNE se colocou à disposição para ajudar no que for necessário neste momento difícil para todos os envolvidos.