Leandro Lima comenta previsão de personagem em Vale Tudo

Leandro Lima revelou que não estava escalado inicialmente para a nova versão de “Vale Tudo”, mas sentia que, de alguma maneira, faria parte da trama. Na novela escrita por Manuela Dias, ele interpreta Walter, que se envolve com a famosa vilã Odete Roitman, personagem de Beatriz Segall.

Durante uma participação no programa “Encontro”, da TV Globo, nesta quarta-feira, Leandro explicou que, ao saber do retorno de “Vale Tudo”, não fez as ligações comuns para o diretor ou o autor da novela, coisa que muitos costumam fazer. Ele preferiu ficar em silêncio, pois tinha uma intuição de que seu nome apareceria no elenco. “A Manu me ligou e tá sendo demais”, afirmou sobre sua experiência até agora.

O ator também comentou sobre a relação de seu personagem com Odete Roitman. Para ele, Walter se apaixonou pela vilã, ressaltando que essa relação começou de forma transacional. “Ele estava acostumado a controlar as situações, mas Odete trata ele de forma diferente”, explicou.

Uma das cenas mais esperadas da novela será a sabotagem do buffet de Raquel, que, segundo Leandro, vai trazer uma atmosfera eletrizante. Essa cena está prevista para ser exibida na primeira ou segunda semana de agosto. O ator detalhou que Walter faz de tudo que Odete pede, o que vai resultar em momentos intensos que lembram um filme de ação.

Na versão original da novela, exibida em 1988, Odete sabotou a maionese para prejudicar Raquel. A personagem, que interpretava Regina Duarte, era alertada por Celina, interpretada por Nathália Timberg, durante um momento de apuros, em que não havia meios de comunicação eficientes.

A nova adaptação da cena pela autora Manuela Dias vai incluir um “apagão”, retirando energia e sinal de telefone, o que aumentará o clima de urgência e desespero. Isso obrigará Raquel e sua equipe a correr contra o tempo para impedir que a maionese envenenada chegue aos restaurantes. A cena está programada para ir ao ar no dia 15 de agosto e promete ser repleta de ação, drama e tensão, assim como na versão anterior.