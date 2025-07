Filme de guerra vencedor de Oscars disponível no Prime Video

Os filmes de guerra sempre chamam a atenção do público, seja pela forma como retratam a história ou pelas emoções que despertam. Uma produção que se destaca nesse gênero é O Resgate do Soldado Ryan, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1998. O filme não é apenas uma obra de ficção; ele foi inspirado em diversos acontecimentos reais da Segunda Guerra Mundial, o que o torna ainda mais impactante.

Com o talento de Spielberg, um roteiro bem construído de Robert Rodat e um elenco incrível, O Resgate do Soldado Ryan se tornou um dos filmes mais aclamados da época. Ele recebeu cinco prêmios no Oscar e, mundialmente, arrecadou cerca de US$ 482,3 milhões, consolidando-se como um marco no cinema de guerra. Hoje em dia, graça ao streaming, fica fácil assistir a essa obra-prima.

Se você ficou curioso, pode encontrar O Resgate do Soldado Ryan no Prime Video, disponível para compra ou aluguel. Super acessível!

Mais sobre O Resgate do Soldado Ryan: trama e elenco do filme

A trama se passa durante a invasão da Normandia, um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial. O capitão John Miller tem uma missão importante: localizar e resgatar o soldado James Ryan, que perdeu seus três irmãos em combate. Esse desafio traz à tona não só os horrores da guerra, mas também dilemas morais que fazem o grupo refletir sobre o valor da vida e o peso do sacrifício.

O elenco é de peso, contando com atores como Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel e Paul Giamatti, entre muitos outros. Cada um traz uma profundidade única aos seus personagens, tornando a experiência ainda mais rica. Se você ainda não viu, vale a pena conferir o trailer de O Resgate do Soldado Ryan para sentir a força dessa história.