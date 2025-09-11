Notícias

Larry Ellison ultrapassa Musk e se torna o homem mais rico do mundo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 55 minutos atrás
2 minutos lidos
Larry Ellison, cofundador da Oracle, novo homem mais rico do mundo após disparada das ações impulsionadas pela inteligência artificial
Larry Ellison assume a liderança global entre bilionários após valorização histórica da Oracle em setembro de 2025

Uma grande mudança no cenário dos bilionários ocorreu em 10 de setembro de 2025. Nesse dia, Larry Ellison, cofundador e maior acionista da Oracle, ultrapassou Elon Musk e agora ocupa o primeiro lugar no Bloomberg Billionaires Index.

A fortuna de Ellison disparou para impressionantes US$ 393 bilhões, o que equivale a cerca de R$ 2,1 trilhões. Esse aumento vertiginoso rolou após as ações da Oracle subirem mais de 40% na Bolsa de Nova York. O principal motor desse crescimento foi a forte demanda por computação em nuvem e inteligência artificial.

A ascensão de uma fortuna bilionária

Em questão de horas, o patrimônio de Ellison cresceu mais de US$ 100 bilhões, um feito realmente raro no mundo financeiro. Ele, que tem 81 anos, desbancou Musk, que somava US$ 385 bilhões e vinha no topo do ranking há quase um ano.

Esse salto na fortuna é reflexo das projeções ambiciosas da Oracle. A empresa planeja aumentar suas receitas em infraestrutura de nuvem de US$ 10 bilhões para US$ 144 bilhões até 2030. Com isso, deve se firmar como um dos protagonistas da corrida pela inteligência artificial.

Da CIA ao império da nuvem

A Oracle iniciou sua trajetória em 1977, fundada por Ellison, Bob Miner e Ed Oates. Nos primórdios, a empresa fornecia softwares de banco de dados para a CIA. Com o tempo, sua atuação diversificou e agora se destaca como uma fornecedora de infraestrutura digital essencial para serviços globais de inteligência artificial.

Hoje, a Oracle conta com grandes clientes em sua carteira, como Netflix, LinkedIn, eBay, Airbnb, JP Morgan Chase e Citi Group. Isso mostra a importância e o alcance global da empresa.

O estilo de vida de um bilionário

Larry Ellison é famoso não apenas pelos negócios, mas também por seu estilo de vida ostentoso. Ele adquiriu 98% da ilha de Lanai, no Havaí, e construiu um império imobiliário em Malibu. Além disso, ele fundou o campeonato internacional SailGP, consolidando seu envolvimento em esportes.

Na sua vida pessoal, Ellison ganhou destaque em 2025 ao se casar com Jolin Zhu, sua sexta esposa. Politicamente, ele é próximo de Donald Trump e faz doações para causas conservadoras. Socialmente, está alinhado ao compromisso de Bill Gates e Warren Buffett, prometendo destinar 95% de sua fortuna para projetos na área de saúde e tecnologia médica.

Rivalidade instável entre bilionários

Apesar dessa conquista histórica, os analistas alertam que o ranking da Bloomberg pode ser volátil. Isso se deve ao fato de que ele oscila conforme as ações das empresas. Assim, a liderança de Ellison pode não ser permanente. Nos últimos anos, Musk, Jeff Bezos, da Amazon, e Bernard Arnault, da LVMH, se revezaram no primeiro lugar, evidenciando a instabilidade dessa lista.

Por enquanto, a Oracle e Ellison conseguiram um feito impressionante: transformar o crescimento da inteligência artificial em bilhões de dólares e colocar Ellison no topo da lista dos homens mais ricos do mundo.

O que o futuro reserva para Ellison e a Oracle?

Especialistas em finanças e tecnologia acreditam que a permanência de Ellison no topo depende do desempenho da Oracle nos próximos anos. Se as metas de crescimento para 2030 se confirmarem, a empresa poderá se estabelecer ao lado de Amazon, Microsoft e Google como líder do setor de nuvem e inteligência artificial.

Enquanto isso, a competição entre bilionários deve continuar acirrada. O dinamismo do mercado e a rapidez com que a tecnologia transforma as fortunas tornam essa disputa ainda mais interessante.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 55 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

Fortuna de Neymar e “véio da Havan”: quem é mais rico?

33 minutos atrás
descubra quem são os primeiros a receber o benefício

Quem são os primeiros a receber o benefício?

48 minutos atrás
Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

Imóveis históricos do RJ cedidos a projetos sociais por dez anos

1 hora atrás
Descubra a ilha secreta em São Paulo que será o destino mais comentado de 2026

Ilha secreta em São Paulo promete ser destino de destaque em 2026

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo