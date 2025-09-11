Larry Ellison ultrapassa Musk e se torna o homem mais rico do mundo

Uma grande mudança no cenário dos bilionários ocorreu em 10 de setembro de 2025. Nesse dia, Larry Ellison, cofundador e maior acionista da Oracle, ultrapassou Elon Musk e agora ocupa o primeiro lugar no Bloomberg Billionaires Index.

A fortuna de Ellison disparou para impressionantes US$ 393 bilhões, o que equivale a cerca de R$ 2,1 trilhões. Esse aumento vertiginoso rolou após as ações da Oracle subirem mais de 40% na Bolsa de Nova York. O principal motor desse crescimento foi a forte demanda por computação em nuvem e inteligência artificial.

A ascensão de uma fortuna bilionária

Em questão de horas, o patrimônio de Ellison cresceu mais de US$ 100 bilhões, um feito realmente raro no mundo financeiro. Ele, que tem 81 anos, desbancou Musk, que somava US$ 385 bilhões e vinha no topo do ranking há quase um ano.

Esse salto na fortuna é reflexo das projeções ambiciosas da Oracle. A empresa planeja aumentar suas receitas em infraestrutura de nuvem de US$ 10 bilhões para US$ 144 bilhões até 2030. Com isso, deve se firmar como um dos protagonistas da corrida pela inteligência artificial.

Da CIA ao império da nuvem

A Oracle iniciou sua trajetória em 1977, fundada por Ellison, Bob Miner e Ed Oates. Nos primórdios, a empresa fornecia softwares de banco de dados para a CIA. Com o tempo, sua atuação diversificou e agora se destaca como uma fornecedora de infraestrutura digital essencial para serviços globais de inteligência artificial.

Hoje, a Oracle conta com grandes clientes em sua carteira, como Netflix, LinkedIn, eBay, Airbnb, JP Morgan Chase e Citi Group. Isso mostra a importância e o alcance global da empresa.

O estilo de vida de um bilionário

Larry Ellison é famoso não apenas pelos negócios, mas também por seu estilo de vida ostentoso. Ele adquiriu 98% da ilha de Lanai, no Havaí, e construiu um império imobiliário em Malibu. Além disso, ele fundou o campeonato internacional SailGP, consolidando seu envolvimento em esportes.

Na sua vida pessoal, Ellison ganhou destaque em 2025 ao se casar com Jolin Zhu, sua sexta esposa. Politicamente, ele é próximo de Donald Trump e faz doações para causas conservadoras. Socialmente, está alinhado ao compromisso de Bill Gates e Warren Buffett, prometendo destinar 95% de sua fortuna para projetos na área de saúde e tecnologia médica.

Rivalidade instável entre bilionários

Apesar dessa conquista histórica, os analistas alertam que o ranking da Bloomberg pode ser volátil. Isso se deve ao fato de que ele oscila conforme as ações das empresas. Assim, a liderança de Ellison pode não ser permanente. Nos últimos anos, Musk, Jeff Bezos, da Amazon, e Bernard Arnault, da LVMH, se revezaram no primeiro lugar, evidenciando a instabilidade dessa lista.

Por enquanto, a Oracle e Ellison conseguiram um feito impressionante: transformar o crescimento da inteligência artificial em bilhões de dólares e colocar Ellison no topo da lista dos homens mais ricos do mundo.

O que o futuro reserva para Ellison e a Oracle?

Especialistas em finanças e tecnologia acreditam que a permanência de Ellison no topo depende do desempenho da Oracle nos próximos anos. Se as metas de crescimento para 2030 se confirmarem, a empresa poderá se estabelecer ao lado de Amazon, Microsoft e Google como líder do setor de nuvem e inteligência artificial.

Enquanto isso, a competição entre bilionários deve continuar acirrada. O dinamismo do mercado e a rapidez com que a tecnologia transforma as fortunas tornam essa disputa ainda mais interessante.