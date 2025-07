Larissa Manoela e André Luiz Frambach comentam sobre gravidez

Casal Famoso Comenta Novos Projetos e Desejo de Aumentar a Família em Show de Luan Santana

O casal formado por Larissa Manoela e André Luiz Frambach está em um momento de realizações tanto na carreira quanto na vida pessoal. No último sábado, 5, eles estiveram no show de Luan Santana, no Rio de Janeiro, onde falaram com a imprensa sobre seus novos projetos e o desejo de expandir a família.

Larissa, que atualmente interpreta a enfermeira Estela na novela "Eta Mundo Melhor", expressou sua empolgação com sua nova personagem. “Tem muita coisa boa vindo aí. A galera tá curiosa pra saber os segredos, e a gente também. Novela é uma obra aberta, tem que ter esse suspense pra movimentar a trama”, contou a atriz. Ela ainda revelou que Estela tem um passado complicado e convidou os fãs a ficarem atentos às próximas cenas.

Enquanto isso, André Luiz se prepara para um novo desafio na Globo: ele foi escolhido para atuar no primeiro "dorama brasileiro", uma novela inspirada nas produções asiáticas que será exibida às 17h. Apesar da rotina intensa, ele compartilhou que, junto com Larissa, sonha em ter um filho. “É o nosso sonho. Em breve, se Deus quiser, com saúde e no momento certo. Estamos aproveitando cada etapa”, revelou.

Larissa também comentou sua satisfação em atuar novamente em uma novela de época. “Sou uma amante desse tipo de obra. Trabalhar com Walcyr Carrasco e Amora Mautner era um sonho, e veio melhor do que a encomenda. Essa personagem foi escrita pra mim”, destacou a atriz, mostrando entusiasmo por sua jornada profissional.

O casal demonstra uma forte sintonia, celebrando cada conquista juntos, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Eles continuam a encantar os fãs com sua união e seus projetos futuros.