Destinos de viagem em alta para 2025: onde ir e o que esperar

Uma pesquisa recente do Booking.com, especializada em turismo, destacou os 10 destinos de viagem que prometem ser as grandes estrelas em 2025.

Com base nas respostas de 27 mil adultos de 33 países, o ranking traz lugares que vão encantar tanto os apaixonados por aventura quanto quem busca tranquilidade. A cidade de João Pessoa, na Paraíba, é a única representante do Brasil e ocupa uma posição de destaque no ranking.

Vamos explorar alguns desses lugares que estão bombando!

1. Sanya, China: a joia do sul da China

Em primeiro lugar, temos Sanya, uma cidade na ilha Hainan, famosa por suas praias paradisíacas e clima tropical. Conhecida como o “Havaí da China”, Sanya oferece mais do que só sol e mar. Os visitantes podem relaxar em fontes termais, passear por florestas tropicais e até observar as estrelas em um céu de tirar o fôlego. Se você ama o contato com a natureza, esse é um destino que não pode faltar na sua lista.

2. Trieste, Itália: um destino autêntico e cultural

Em seguida, temos Trieste, uma linda cidade portuária no nordeste da Itália. Escondida entre o Mar Adriático e a Eslovênia, Trieste é um convite a quem busca uma experiência cultural rica. Com influência italiana, eslovena e austríaca, a cidade é repleta de cafés charmosos, praças históricas e uma culinária deliciosa. Para os amantes de cultura, é um destino imperdível!

3. João Pessoa, Brasil: o paraíso das praias e da natureza

João Pessoa ocupa o 3º lugar no ranking e é famosa por suas belezas naturais e uma cultura vibrante. Considerada uma das cidades mais verdes do mundo, João Pessoa é perfeita para quem busca relaxar em jardins botânicos, visitar igrejas históricas e aproveitar praias serenas. A rica história local, explorável em museus e centros culturais, faz da cidade um lugar encantador para famílias e amigos. O que te atrai mais em João Pessoa: o sol e as praias ou a história?

4. Tromsø, Noruega: a viagem dos sonhos para ver a Aurora Boreal

Tromsø, no norte da Noruega, é um destino para quem sonha em ver a Aurora Boreal. A natureza deslumbrante e a rica cultura da cidade são um convite para quem busca experiências autênticas. Além de contemplar o espetáculo das luzes do norte, os turistas podem participar de safáris de trenó puxados por cães e passeios de snowmobile. É uma maneira empolgante de explorar o inverno norueguês!

5. Willemstad, Curaçao: o charme caribenho

A capital da ilha Curaçao, Willemstad, encanta com suas praias de águas cristalinas e arquitetura histórica. As casas coloridas em estilo holandês tornam a cidade um verdadeiro cartão postal e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Desfrutar da deliciosa culinária caribenha e participar de festividades culturais é um prato cheio para quem busca mergulhar na cultura local.

6. Tignes, França: viagem e aventura durante todo o ano

Tignes, localizada nos Alpes Franceses, é perfeita para quem ama aventura. Conhecida pelas atividades de esqui no inverno, a cidade também oferece muitas opções relaxantes e esportivas no verão. Praticar caminhadas, passeios a cavalo ou esportes aquáticos é só o começo do que Tignes tem a oferecer. É uma ótima escolha tanto para entusiastas do frio quanto para quem curte o calor.

7. San Pedro de Atacama, Chile: um deserto fascinante

O deserto do Atacama, no Chile, é um dos lugares mais secos do mundo e apresenta paisagens de tirar o fôlego. San Pedro de Atacama é a base ideal para explorar vulcões, vales e lagoas. Um dos passeios mais procurados é o Tour Astronômico, onde a vista do céu estrelado é simplesmente incrível. Para quem ama natureza e fotografia, é um paraíso.

8. Naha, Okinawa, Japão: cultura e tradição

Naha, a capital de Okinawa, é o lugar ideal para imergir na rica cultura japonesa. Os turistas podem explorar marcos históricos, jardins belíssimos e saborear a deliciosa gastronomia local. Okinawa é conhecida por suas tradições e festivais, que são uma oportunidade única de conhecer a cultura japonesa de forma autêntica.

9. Villajoyosa, Espanha: uma viagem à beira-mar

Localizada em Alicante, Villajoyosa é uma cidade litorânea conhecida por sua herança pesqueira. As casas coloridas atraem visitantes, criando um cenário pitoresco. Para aqueles que buscam um turismo tranquilo e cultural, Villajoyosa oferece um ambiente perfeito, além de praias lindas e uma gastronomia rica em pratos à base de frutos do mar.

10. Houston, Texas (EUA): uma metrópole vibrante

Por fim, Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos e é famosa por suas opções gastronômicas e culturais. A cidade oferece museus, parques e uma variedade de eventos ao longo do ano, sendo uma boa escolha para quem busca experiências urbanas diversificadas.

Tendências de viagens para 2025: o que esperar?

A pesquisa do Booking.com também trouxe algumas tendências de viagem para 2025. O turismo de observação noturna do céu, retiros focados em bem-estar e a busca por lugares alternativos estão em alta. Com o aumento do interesse por viagens sustentáveis, é essencial que os turistas pensem no impacto de suas escolhas enquanto exploram novos destinos.

Pensando em tudo isso, você já decidiu qual desses lugares vai visitar?