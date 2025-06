Lancelotti e Gabriel celebram o segundo casamento

Vestido de Giambattista Valli Marca o Casamento de Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti, atriz conhecida pelo seu trabalho na televisão, escolheu um deslumbrante vestido de noiva do estilista italiano Giambattista Valli para sua cerimônia de casamento, realizada recentemente em São Paulo. A peça, que possui uma parte tomara que caia com aplicações de renda no colo e nas mangas, foi escolhida por Giovanna durante uma viagem a Paris. Em uma entrevista, a atriz expressou seu amor pelo vestido, destacando o bolero com mangas sino, que complementa a parte de cima da roupa.

O que mais encantou Giovanna foi o véu, que possui um babado em toda sua borda, conferindo um toque dramático e lúdico ao visual. Ela descreveu o vestido como "o vestido da minha vida", evidenciando a importância daquele momento especial.

Para celebrar a união, Giovanna e seu parceiro escolheram dois amigos próximos como celebrantes da cerimônia: Fernanda Paes Leme e Enzo Celulari. O casal usou suas redes sociais para agradecer a ambos, com Giovanna se referindo a Fernanda como "minha irmã" e complemento de Enzo como "amigo", reforçando a conexão afetiva com os celebrantes.

A festa de casamento contou com apresentações de artistas renomados que garantiram que os convidados se divertissem. Silva, Thiaguinho e Kevin O Chris marcaram presença, animando a celebração. Para adicionar ainda mais emoção, a bateria da Beija-Flor, escola de samba da qual Gabriel, o noivo, é filho do patrono, também se apresentou, proporcionando um espetáculo vibrante e cheio de energia.

A cerimônia e a festa foram um reflexo do amor e da alegria do casal, cercados por amigos e música de qualidade, tornando este momento inesquecível para todos os presentes.