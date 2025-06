Quando será realizado o depósito do benefício?

A partir desta sexta-feira, dia 27, os beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminando em 0 vão receber a última parcela do mês de junho.

Muita gente já está ansiosa para saber quando vai ser o próximo pagamento do benefício. Isso ajuda no planejamento e na organização dos gastos para o mês seguinte, não é mesmo? É bom lembrar que o governo já define o calendário de pagamentos com antecedência, pensando em facilitar a vida de quem recebe.

Para o mês de julho, os depósitos estão programados para acontecer nos últimos dez dias úteis. O pagamento segue uma sequência que depende do último dígito do NIS. Se você quer se programar, aqui estão as datas de pagamento:

NIS final 1: 18 de julho

18 de julho NIS final 2: 21 de julho

21 de julho NIS final 3: 22 de julho

22 de julho NIS final 4: 23 de julho

23 de julho NIS final 5: 24 de julho

24 de julho NIS final 6: 25 de julho

25 de julho NIS final 7: 28 de julho

28 de julho NIS final 8: 29 de julho

29 de julho NIS final 9: 30 de julho

30 de julho NIS final 0: 31 de julho

Como consultar valores e datas do Bolsa Família?

É super fácil consultar as informações do Bolsa Família sem sair de casa. Confira algumas maneiras práticas de fazer isso:

Uma opção bem útil é o Aplicativo Bolsa Família, disponível tanto para Android quanto para iOS. Com ele, você pode consultar seu saldo, extrato, datas de pagamento e até fazer movimentações com o benefício. É só acessar com seu CPF e a senha.

Outra alternativa é usar o app do Gov.br. Também disponível para Android e iOS, ele te dá acesso ao calendário, valores e informações atualizadas, tudo com o número do NIS ou as credenciais da sua conta.

Se preferir, você pode ligar para os números 121, que é do Ministério do Desenvolvimento Social, ou 111, da Caixa Econômica Federal. Ao fornecer seu CPF, você consegue tirar dúvidas e obter informações.

E caso você perca o cartão do Bolsa Família, não se preocupe! Se já confirmou que o valor foi liberado, pode sacar o benefício em qualquer agência da Caixa. É só apresentar um documento de identificação oficial.