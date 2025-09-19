Lançamento do iPhone 17 gera tumultos em diversos países

O lançamento do iPhone 17, que aconteceu na última sexta-feira (19), voltou a gerar aquele agito de sempre: filas enormes, lojas abarrotadas e até algumas confusões em diferentes partes do mundo. Aqui no Brasil, a estreia rolou ao mesmo tempo que em 63 outros países, como Estados Unidos, China e Índia, demonstrando mais uma vez a força da Apple como um verdadeiro ícone global.

As mudanças no novo celular chamam atenção. O design, as câmeras e a bateria estão mais impressionantes, justificando o alvoroço. No entanto, o que realmente viralizou foram as cenas de empurra-empurra, especialmente na Índia, onde alguns pontos de venda precisaram da ajuda de seguranças para controlar a multidão.

Expectativa e correria global

Na China, a agitação começou cedo na Apple Store de Sanlitun, em Pequim. Apenas no primeiro turno, cerca de 300 clientes já haviam sido atendidos. Enquanto isso, em Londres, muitos consumidores passaram a noite em frente à loja da Regent Street só para garantir que seriam os primeiros a colocar as mãos no novo aparelho.

Essas cenas mostram o quão forte a marca é em diferentes partes do mundo, mesmo com os preços subindo cada vez mais. Nos Emirados Árabes Unidos, o clima foi um pouco mais controlado: o Dubai Mall ficou cheio, mas apenas quem havia comprado com antecedência conseguiu entrar, uma estratégia que ajudou a evitar tumultos.

Tumulto na Índia expõe disputa por aparelhos

Dentre todos os lugares, a Índia teve o episódio mais intenso. Em Mumbai, vídeos mostram pessoas se empurrando para conseguir um lugar na loja, levando à necessidade de reforços na segurança. Essa pressão reflete como a chegada do iPhone em mercados emergentes é vista como um símbolo de status e prestígio. Em outras cidades, como Bengaluru e Pune, as filas também se formaram horas antes da abertura das lojas, atraindo milhares de curiosos.

Preços e condições no Brasil

Aqui no Brasil, o preço do iPhone 17 começa em R$ 7.999 para a versão básica de 256 GB, chegando a R$ 18.499 para o modelo Pro Max de 2 TB. A linha inclui outras opções, como o iPhone 17 Pro e o ultrafino iPhone Air, que substitui a versão Plus.

Para facilitar a vida de quem está interessado, a Apple oferece parcelamento em até 12 vezes sem juros no site. Tem também descontos para quem optar por pagar à vista. Varejistas como Amazon, Mercado Livre e Casas Bahia lançaram promoções com opções de pagamento em Pix, boleto e cashback. Bancos e operadoras estão na disputa: o Itaú tem o programa iPhone pra Sempre, e empresas como Claro e TIM oferecem descontos de até 25% em planos pós-pagos.

Principais novidades da linha iPhone 17

A nova linha traz inovações que explicam a alta demanda. Até a versão básica do iPhone 17 ganhou uma tela de 6,3 polegadas com taxa de 120 Hz, brilho de 3.000 nits e câmeras aprimoradas, incluindo uma lente ultrawide de 48 MP e uma frontal de 18 MP. A bateria promete até 30 horas de reprodução de vídeo, além de recarga rápida de 50% em apenas 20 minutos.

Nos modelos Pro, o destaque vai para a câmera teleobjetiva periscópica de 48 MP com zoom óptico de 8x e o novo chip A19 Pro, que é superpotente e otimizado para Inteligência Artificial. O iPhone Air é outro ponto alto, com um design ultrafino em titânio, medindo apenas 5,6 mm, perfeito para quem busca leveza e elegância.

O lançamento do iPhone 17 mostra mais uma vez o impacto da Apple no cenário global. Filas emocionantes ou momentos de confusão revelam como o novo aparelho ainda é visto como um investimento em tecnologia de ponta ou até mesmo um símbolo de status que vale a pena.