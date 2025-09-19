Globo confirma grupo Camarote no BBB 26 e busca famosos

O Big Brother Brasil 26 começa a tomar forma nos bastidores da TV Globo, que decidiu manter o grupo Camarote, formado por celebridades convidadas. Essa estratégia tem gerado bastante engajamento nas redes sociais e resultados positivos para a emissora, especialmente no mercado publicitário. A nova edição do reality show está prevista para estrear em janeiro de 2026, com apresentação de Tadeu Schmidt.

De acordo com informações divulgadas, a produção já está analisando uma lista de 15 personalidades que poderão participar da competição. Entre os nomes cogitados, estão a funkeira MC Carol, o ator Lucas Leto, a atriz Klara Castanho e a cantora Simaria Mendes. Apesar do interesse, Klara Castanho já se manifestou nas redes sociais, informando que não irá participar, pois já possui compromissos como protagonista em outras produções durante o mesmo período do programa.

Enquanto isso, a TV Globo também está avançando na seleção de candidatos para o grupo Pipoca, que é formado por pessoas anônimas. Até agora, foram registradas quase 100 mil inscrições de todo o Brasil, e metade das visitas seletivas já foi finalizada. As regiões Sul e Nordeste têm se destacado nesse processo.

Desde o início do segundo semestre, a equipe de produção tem visitado diversas capitais brasileiras, seguindo o mesmo modelo de anos anteriores. Já ocorreram seletivas em cidades como Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Salvador (BA). Para o mês de setembro, estão programadas novas etapas em Manaus (AM), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

A expectativa é de que o processo seletivo seja concluído até o início de outubro, quando serão anunciados os participantes que terão a oportunidade de competir na casa mais vigiada do país.

Tadeu Schmidt, que assumiu a apresentação do programa em 2022, está se preparando para mais uma temporada. Recentemente, ele compartilhou com os fãs uma mudança pessoal: um implante capilar, que gerou conversas entre seus seguidores e mostrando que ele está empolgado para o novo desafio no reality.