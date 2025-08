Klabin registra lucro de R$ 585 milhões e anuncia dividendos

A Klabin, uma das principais empresas do setor de papel e celulose no Brasil, divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, registrando um lucro líquido de R$ 585 milhões. Este número representa um aumento de 86% em comparação com o mesmo período de 2024.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como Ebitda ajustado, totalizou R$ 2,041 bilhões no período. Apesar de ter apresentado esse valor significativo, houve uma leve redução de 1% em relação ao Ebitda do segundo trimestre de 2024. A empresa atribuiu essa estabilidade à elevação nas receitas de papéis e embalagens, impulsionada por aumentos de preços e pela desvalorização do real frente ao dólar.

A margem Ebitda ajustada, que indica a eficiência da empresa em gerar lucro em relação às suas vendas, ficou em 39%, o que representa uma queda de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

No que diz respeito à receita líquida, a Klabin obteve R$ 5,247 bilhões entre abril e junho de 2025, apresentando um crescimento de 6% se comparada ao segundo trimestre de 2024.

Ainda em suas finanças, a dívida líquida da Klabin era de R$ 27,951 bilhões no final de junho de 2025, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. O índice de alavancagem financeira, que mede a relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado, subiu para 3,7 vezes, um aumento de 0,7 ponto percentual em comparação com junho de 2024.

Além dos resultados financeiros, a Klabin aprovou a distribuição de R$ 306 milhões em dividendos. Cada acionista receberá R$ 0,05018892311 por ação ordinária ou preferencial e R$ 0,25094461555 por unit. Para ter direito aos proventos, os acionistas devem manter suas ações até o fechamento do pregão de 8 de agosto de 2025. A negociação das ações será feita sem direito aos dividendos a partir de 11 de agosto, com pagamento previsto para 19 de agosto de 2025.

Em termos de produção, a empresa alcançou um volume total de 1,107 milhões de toneladas de celulose e papéis no segundo trimestre de 2025, representando um aumento de 16 mil toneladas em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A produção de celulose foi de 405 mil toneladas, mantendo-se estável em relação ao ano anterior. A produção de papel-cartão, por sua vez, aumentou 7%, totalizando 239 mil toneladas devido à melhoria na eficiência da máquina MP28, que registrou um crescimento de 20% nesse segmento.

Quanto à produção de containerboard, o volume alcançado foi de 463 mil toneladas, permanecendo em linha com o resultado do segundo trimestre de 2024, mesmo com uma parada programada para manutenção nas operações em Otacílio Costa, Santa Catarina.