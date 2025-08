Carros automáticos acessíveis: conheça os modelos em falta

Os carros automáticos estão ganhando o coração de muitos motoristas por aí. Seja você um novato ou já bem experiente na direção, a verdade é que esses veículos trazem uma série de vantagens que tornam a condução mais fácil e agradável.

Imagina pegar o trânsito intenso da cidade sem a preocupação de ter que trocar marcha. Com um carro automático, você pode focar totalmente em dirigir e aproveitar a viagem, sem se estressar com as marchas. Esse conforto é inegável e, com isso, a popularidade desses veículos só cresce.

Um tempo atrás, o preço era um fator que afastava muitos motoristas de investir em um carro automático. Mas a boa notícia é que hoje em dia já existe uma variedade bem interessante de modelos acessíveis. Vamos conferir alguns dos que oferecem o melhor custo-benefício para 2025, levando em conta preço, consumo e equipamentos?

Citroën C3 You! 1.0 Turbo CVT

Esse modelo da Citroën é conhecido por ser um dos mais em conta do Brasil, com um preço a partir de R$ 96.990. Além do valor atrativo, o C3 se destaca pelo design robusto e pelo bom desempenho, sem mencionar o baixo custo de manutenção, que é um ótimo atrativo para quem busca economia.

Fiat Argo Drive 1.3 CVT

Com um preço em torno de R$ 101.990, o Fiat Argo é perfeito para quem anda mais pelas ruas da cidade. A combinação do câmbio com o motor 1.3 Firefly promove um bom desempenho, sem deixar o consumo de lado. É uma escolha certeira para motoristas urbanos.

Volkswagen Polo Sense 1.0 TSI AT

Este é um modelo que impressiona! O Volkswagen Polo traz um motor turbo potente e vários itens tecnológicos, tudo a partir de R$ 104.990. Mesmo com todas essas qualidades, o preço ainda é considerado acessível, o que o torna uma excelente escolha.

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT

Se você precisa de mais espaço, o Fiat Cronos pode ser a resposta. Com um porta-malas generoso, ele é ideal para quem anda com bagagem ou faz viagens em grupo. O preço inicial é de R$ 107.990, e é uma opção que não decepciona.

Chevrolet Onix LT 1.0 Turbo AT

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar o Chevrolet Onix. Com um mix excelente de tecnologia, conforto e segurança, esse modelo oferece um bom equilíbrio entre desempenho e praticidade. Embora o preço inicial seja de R$ 118.290, muitos consideram ser um investimento válido.

Esses carros automáticos mostram que é possível ter conforto ao dirigir sem estourar o orçamento. Vale a pena conferir essas opções e encontrar a que melhor se encaixa no seu estilo de vida. Aproveitar cada viagem fica mais fácil com um carro que se adapta ao seu dia a dia!