Kacey Musgraves se apresenta em São Paulo

Kacey Musgraves fará show inédito em São Paulo em setembro

A cantora e compositora norte-americana Kacey Musgraves, famosa no cenário da música country pop, confirmou sua primeira apresentação solo no Brasil. O show ocorrerá no dia 28 de setembro, na casa de espetáculos Áudio, em São Paulo. Esta será a única apresentação da artista durante sua turnê mundial “Deeper Well World Tour”.

Musgraves vem ao Brasil para promover seu mais recente álbum, “Deeper Well”, que foi lançado em março de 2024. Este álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas de vendas de discos e rendeu à cantora um novo Grammy pela canção “The Architect”, que foi reconhecida como a Melhor Canção Country.

Os ingressos para o show já estão disponíveis no site da Ticketmaster e os preços começam a partir de R$196.

Kacey Musgraves é conhecida por sua habilidade de renovar o estilo country, misturando elementos modernos e emocionais em suas canções. O sucesso de seu álbum “Golden Hour”, que ganhou o Grammy de Álbum do Ano em 2019, a catapultou ao estrelato internacional. Em 2023, a artista também conquistou seu primeiro número 1 na Billboard Hot 100 com a música “I Remember Everything”, em parceria com Zach Bryan. Essa música fez história como o primeiro dueto country a alcançar a liderança na parada em 40 anos.

Além de seus prêmios e reconhecimento, Musgraves se destacou como uma defensora da inclusão e diversidade na música, recebendo homenagens importantes, incluindo o título de Mulher do Ano pela Time Magazine e o Vanguard Award da GLAAD. Ela também teve sua trajetória celebrada em uma exposição no Country Music Hall of Fame.

Em São Paulo, o show é uma realização da Music On Events, em parceria com a CMN Events, que também organiza eventos com outros nomes internacionais. Além deste show, Kacey se apresentará como atração principal no Rodeio de Jaguariúna em setembro.

Informações sobre o show:

Data: 28 de setembro de 2025

28 de setembro de 2025 Local: Áudio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – São Paulo/SP

Áudio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – São Paulo/SP Horário: 20h (Abertura dos portões às 18h)

20h (Abertura dos portões às 18h) Classificação: 16 anos (Menores de 16 anos devem estar acompanhados por responsáveis)

16 anos (Menores de 16 anos devem estar acompanhados por responsáveis) Ingressos: Disponíveis em www.ticketmaster.com.br e na bilheteira oficial.

Os fãs da artista são aguardados para uma noite cheia de boa música e emoção.