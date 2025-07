Band anuncia novo elenco do “Melhor da Tarde” com Felipeh e Pâmela

A Band está finalizando as mudanças em seu programa "Melhor da Tarde", que terá um novo elenco após a saída de Cátia Fonseca, que apresentava a atração desde o início. A emissora busca revitalizar o programa para atrair o público feminino, um público estratégico que contribui significativamente para os negócios publicitários.

A nova formação do programa será oficialmente anunciada em breve, com previsão para a estreia entre o final de julho e o início de agosto. Pâmela Lucciola e Felipeh Campos foram confirmados como os novos apresentadores fixos e outros nomes estão sendo considerados para complementar a equipe.

Além dos apresentadores, o "Melhor da Tarde" contará com quadros e participações especiais de personalidades conhecidas. Entre elas, estarão:

Márcia Sensitiva, que trará de volta seu famoso espaço dedicado a esoterismo.

Carole Crema, que comandará a parte culinária do programa, recebendo chefes convidados em sua cozinha.

Márcia Goldschmidt, que fará comentários sobre comportamento diretamente da Espanha.

Atualmente, o "Melhor da Tarde" tem uma média de audiência que varia entre 0,8 e 1,3 ponto na Grande São Paulo, o que representa cerca de 77.488 telespectadores por ponto, segundo os dados mais recentes. Embora a audiência seja considerada baixa em comparação com outras atrações, o programa continua a ser uma peça-chave para o faturamento da Band. Até o ano passado, ele era responsável pela maior parte dos ganhos diários da emissora, superando até programas com maiores índices de audiência. A expectativa é que, com as novas mudanças, esse bom desempenho se mantenha.