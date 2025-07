Justin Bieber anuncia lançamento surpresa do 7º álbum

Justin Bieber is seen on April 15, 2025 in Los Angeles, California.

Justin Bieber está prestes a lançar um novo álbum, que será divulgado pela gravadora Def Jam. A data de lançamento está marcada para sexta-feira, 11 de julho.

Até o momento, a equipe de Bieber não comentou sobre o álbum, e a Def Jam também não fez declarações a respeito.

Segundo informações, Bieber viajou para a Islândia no final de abril para finalizar o projeto, que será seu primeiro álbum desde “Justice”, lançado em 2021. Durante essa estadia, ele participou de várias jam sessions e teve a oportunidade de trabalhar com alguns colaboradores musicais, revelando um ambiente criativo.

Recentemente, um outdoor em Reykjavik, capital da Islândia, tem chamado a atenção na internet. O cartaz traz a imagem de Bieber com a palavra “Swag”, que pode ser o título do novo álbum, embora essa informação ainda não esteja confirmada. O mesmo outdoor foi instalado em Los Angeles.

Na sua conta do Instagram, Bieber compartilhou fotos e vídeos que parecem mostrar a lista de faixas do álbum. Em uma de suas publicações datadas de 30 de junho, há imagens que indicam uma mistura final em um software de produção musical, sugerindo que as músicas estão prontas para serem lançadas.

Em seus últimos posts, Bieber mencionou que esteve realizando jam sessions em sua casa em Los Angeles, onde recebeu artistas como seu DJ de longa data, Tay James, o diretor musical HARV, o colaborador de SZA, Carter Lang, e o artista australiano Eddie Benjamin. O novo álbum contará com participações de artistas como Gunna, Sexyy Red e Cash Cobain, os quais Bieber mencionou nas redes sociais recentemente.

Além disso, Bieber também trabalhou com novos talentos, como o cantor e compositor britânico Sekou e o produtor Dylan Wiggins, cujos trabalhos anteriores incluem sucessos de Kali Uchis e The Weeknd. Muitos dos novos colaboradores foram descobertos por Bieber através das redes sociais.

Este álbum tão esperado chega quatro anos após seu último lançamento, e a vida de Bieber passou por mudanças significativas nesse período. Ele se tornou pai no ano passado, ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, e também encerrou sua parceria de longa data com o manager Scooter Braun em 2023. Braun anunciou recentemente que está deixando seu cargo de CEO da Hybe America.

Além disso, Bieber e Braun resolveram questões financeiras pendentes relacionadas à cancelamento da turnê “Justice” em 2022, que resultou em uma dívida de mais de 20 milhões de dólares com a promotora de shows AEG, devido a um adiantamento de 40 milhões que Bieber recebeu. Braun, através de sua empresa, ajudou a cobrir essa dívida.

A parceria entre Bieber e Braun também se estendeu a outros negócios, incluindo uma gravadora e projetos de filmes. Braun teve um papel importante em um acordo de 200 milhões de dólares com a Hipgnosis Songs (atualmente Recognition Music) que envolveu os direitos autorais de Bieber, um feito considerado um dos maiores da história da música para um artista com menos de 30 anos. É relevante mencionar que Hailey Bieber, que se casou com Justin em 2018, vendeu recentemente sua marca de cuidados com a pele, Rhode Beauty, para a e.l.f. Beauty por 1 bilhão de dólares; Braun foi um dos investidores iniciais nesse negócio.