Orkut será relançado em 2025

No ano de 2014, os brasileiros se despediram oficialmente do Orkut, aquela rede social que fez sucesso principalmente aqui, mas que também ganhou corações na Índia. Para muitos, foi um marco da era das redes sociais, cheio de recordações e boas memórias.

Agora, em 2022, uma novidade animadora: Orkut Büyükkökten, o criador da plataforma, começou a falar sobre a possibilidade de um retorno. Isso mesmo! Para a alegria dos nostálgicos, sua nova startup está planejando testes fechados da nova versão do Orkut, com lançamento previsto para 2025. Mas calma, só quem receber convite poderá participar nesse primeiro momento.

Para o público em geral, a expectativa é que a nova versão se libere em 2026, com o Brasil mais uma vez como um dos principais focos. E uma curiosidade: a equipe que está desenvolvendo esse "novo Orkut" está dividida entre São Paulo e o Vale do Silício. Então, parece que a combinação de talento e inovação está em boas mãos.

Funcionalidades do “novo Orkut”

Embora muitos detalhes ainda estejam sob sigilo, os desenvolvedores já adiantaram algumas funcionalidades que vão estar na nova versão. Por exemplo, a página inicial terá um visual parecido com o da versão original, mas adaptado para funcionar direitinho em aparelhos modernos.

As comunidades, que sempre foram um charme do Orkut, vão receber um upgrade com ferramentas novas, como tópicos internos para discussões, configurações de privacidade mais avançadas e uma moderação mais simples. Também deve ser possível criar eventos e enquetes, o que promete deixar tudo mais interativo.

Um dos elementos mais queridos, os depoimentos — ou “scraps”, como eram chamados — também está de volta. Agora, os usuários poderão decidir quem vai ver seus comentários, dando um controle a mais sobre a privacidade.

E não para por aí! O novo Orkut vai usar tecnologias de ponta, como inteligência artificial, para gerenciar denúncias e minimizar o spam. Haverá também um sistema de mensagens diretas, grupos privados e controles de permissões para quem quer compartilhar conteúdos. Um verdadeiro mergulho no que há de mais moderno!

Principais impactos do retorno do Orkut

O retorno do Orkut promete mais do que apenas nostalgia. Büyükkökten enfatizou que a ideia é criar um espaço onde as pessoas possam se conectar de forma mais genuína, sem se preocupar tanto com a pressão de se tornar viral. Para ele, o foco está em construir laços reais.

Isso pode atrair não só os antigos usuários, mas também a Geração Z, que está à procura de experiências online mais saudáveis e menos desgastantes. A proposta é um sopro de ar fresco em um cenário digital que, muitas vezes, pode parecer um pouco cansativo.

Assim, o retorno do Orkut parece trazer não apenas um revival dos bons tempos, mas uma nova chance de renovação nas relações sociais online.