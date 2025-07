Julho de 2025 traz oito feriados estaduais e municipais

O mês de julho terá um total de cinco feriados estaduais, três feriados municipais e um ponto facultativo em algumas cidades do Brasil. Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja planejar viagens ou momentos de descanso.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes decretou um ponto facultativo em 4 de julho, uma sexta-feira, e um feriado municipal em 7 de julho, uma segunda-feira. Essas datas foram estabelecidas devido à realização da reunião dos Brics, que ocorrerá nos dias 6 e 7 na cidade. Entretanto, é importante ressaltar que nem todos os setores estarão obrigados a fechar. Por exemplo, estabelecimentos como comércio de rua, bares, restaurantes e centros comerciais continuam funcionando normalmente.

Em São Paulo, as cidades do estado celebrarão um feriado estadual no dia 9 de julho, uma quarta-feira. Esta data é uma homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento que se opôs ao governo do então presidente Getúlio Vargas.

Aqui está um resumo dos feriados e pontos facultativos de julho nas capitais e estados:

Feriados e Pontos Facutativos:

4 de julho (sexta-feira) : Ponto Facultativo Municipal no Rio de Janeiro. Servidores públicos dessa região terão folga, enquanto trabalhadores regidos pela CLT ou PJ dependerão da decisão de suas empresas.

7 de julho (segunda-feira) : Ferido Municipal no Rio de Janeiro. Porém, setores como comércio de rua, bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos culturais e outros não terão a obrigação de fechar.

9 de julho (quarta-feira) : Ferido Estadual em São Paulo, homenageando a Revolução Constitucionalista de 1932.

2 de julho (quarta-feira) : Ferido Estadual na Bahia, comemorando a independência do estado.

26 de julho (sábado) : Ferido Estadual em Goiás, celebrando a fundação da cidade de Goiás (Goiás Velho), que foi a primeira capital do estado.

28 de julho (segunda-feira) : Ferido Estadual no Maranhão, que remete à adesão do estado à Independência do Brasil.

16 de julho (quarta-feira) : Ferido Municipal em algumas cidades, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira local.

9 de julho (quarta-feira) : Ferido Municipal em algumas cidades, celebrando o aniversário de fundação do município.

8 de julho (terça-feira): Ferido Estadual em Sergipe, comemorando o aniversário do estado.

Essas datas oferecem uma chance para os trabalhadores descansarem e para as famílias se reunirem, além de fortalecer a tradição e a história regional. Planejar-se com antecedência pode garantir que todos possam aproveitar ao máximo esses dias de folga.