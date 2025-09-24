Jovem de 24 anos aceita missão da Nasa para Marte: é verdade?

A história que circulou pelas redes sociais sobre Alyssa Carson, uma jovem americana de 24 anos, recebendo um convite da NASA para a “primeira missão tripulada a Marte, só de ida”, é completamente falsa. Essa informação enganosa ganhou espaço em várias publicações, mas, na realidade, não existem anúncios ou confirmações oficiais sobre missões humanas para o planeta vermelho.

Atualmente, a NASA ainda está nos estágios de planejamento e estudos para um projeto que envolve levar humanos a Marte, mas isso não significa que exista uma missão definida, com data, nave ou tripulação. O mesmo vale para Alyssa Carson; até agora, ela não faz parte do corpo de astronautas da NASA, conforme as listas oficiais divulgadas pela agência.

NASA e planos de voo para Marte

Ainda que a NASA tenha um calendário de longo prazo, o chamado “Lua para Marte”, isso não se traduz em uma missão específica. Alyssa não aparece nas turmas recentes de astronautas, como as de 2021 e 2025, e não há qualquer menção a um voo planejado que a inclua.

O verdadeiro foco da NASA, agora, está nas missões Artemis, que têm como prioridade retornar à Lua e estabelecer uma base antes de pensar em Marte. Esses detalhes técnicos são essenciais para que um dia possamos ter uma missão viável, mas por enquanto, tudo isso ainda está em fase de planejamento.

Quem é Alyssa Carson

Alyssa ficou famosa ainda na adolescência ao manifestar seu sonho de ser a primeira pessoa em Marte. Ela participou de diversas iniciativas educativas e simulações, o que a tornou uma conhecida divulgadora do assunto. No entanto, isso não significa que ela tenha vínculo oficial com a NASA ou que esteja em treinamento como astronauta.

Fontes confiáveis reforçam que a narrativa de que ela seria uma “astronauta em treinamento” pela NASA está equivocada. Essa confusão surge de um mix de verdades parciais sobre seu interesse no espaço, mas que não possuem embasamento oficial.

Narrativa sem fundamento

A história que viralizou combina elementos reais, como o desejo de Alyssa de explorar o espaço, com uma informação que não é verdadeira: a sua seleção para uma missão a Marte. Publicações da NASA sobre tripulações costumam trazer muito mais detalhes, como janelas de lançamento, veículos, objetivos e perfis de naves. Nada, absolutamente nada disso, foi apresentado em relação à suposta missão mencionada.

Como a desinformação ganhou corpo

Nos últimos dias, o post no Instagram sobre Alyssa gerou uma onda de reações mistas. Algumas pessoas comentaram com empolgação, enquanto outras faziam piadas sobre a ideia de uma viagem sem retorno. O alcance da postagem foi ampliado por perguntas instigantes, como “Por que ela nunca vai voltar para a Terra?” ou “Tem vaga nessa missão?”. A mistura de curiosidade e ironia reflete bem como as pessoas se sentem diante desse tipo de desinformação.

Identificando postagens enganosas

Quando você se depara com informações que parecem oficiais, uma boa dica é verificar diretamente nos canais da NASA. Olhe se há anúncios claros sobre missões, com data, veículo e lista de astronautas. A NASA é bastante transparente e disponibiliza a lista de astronautas ativos, bem como os novos grupos de candidatos. A ausência dessas informações é um sinal vermelho.

O caminho técnico até Marte

Para realizar missões além da órbita terrestre, é crucial validar diversos sistemas: suporte de vida por longos períodos, proteção contra radiação e logística para o transporte de cargas. Documentos oficiais deixam claro que há uma trajetória a seguir antes que um voo para Marte seja possível, e que a ideia de uma missão “só de ida” não está no horizonte das práticas atuais de exploração espacial.

Até agora, as informações mais recentes mostram que não há uma missão humana a Marte em andamento. Alyssa Carson, por sua vez, não foi selecionada como astronauta da NASA, e o projeto Mars One, que tinha a intenção de colonizar Marte, foi encerrado em 2019. Portanto, a postagem que viralizou carece de fundamento e pode causar confusão ao sugerir uma escolha que nunca aconteceu.