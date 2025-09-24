Casas gigantescas: palácios indianos e uma mansão brasileira

Quando pensamos em luxo e grandiosidade, é fácil imaginar os imponentes palácios da Europa ou aqueles arranha-céus modernos que marcam o Oriente. Mas, o que talvez você não saiba é que algumas casas ao redor do mundo vão além de qualquer expectativa! Essas construções combinam arquitetura fantástica com detalhes riquíssimos, e suas dimensões são de cair o queixo. São centenas de quartos, banheiros e até piscinas subterrâneas. Algumas delas têm até salas com neve artificial! É a vida de famílias reais, magnatas e líderes globais que habitam verdadeiros monumentos.

Quando falamos das maiores casas do mundo, muitos logo pensam nas famosas mansões de Hollywood ou dos luxuosos palácios europeus. No entanto, a realidade é bem mais impressionante. Pelo mundo afora, existem construções que ultrapassam a imaginação e trazem consigo histórias fascinantes de indivíduos que transformaram seus lares em verdadeiros ícones de ostentação e poder.

Essas residências não se destacam apenas pelo tamanho colossal. O que realmente impressiona são as particularidades e detalhes: cômodos em quantidade surreal, banheiros que deixariam qualquer hotel de luxo com inveja, estábulos climatizados e amplos jardins que se estendem por milhares de acres. Cada casa tem uma história única por trás, muitas vezes ligada à história cultural e política de um país. A revista Architectural Digest até fez uma lista com as maiores casas do mundo, e adivinha? A primeira da lista é uma casa aqui do Brasil.

Mansão Safra

No charmoso Morumbi em São Paulo, está a famosa Mansão Safra. Com cerca de 11 mil metros quadrados, ela pertence à tradicional família Safra, conhecida por sua trajetória no setor bancário. Inspirada em palácios romanos, a casa foi construída na década de 1990 e é repleta de mistérios. Muito pouco se conhece sobre seus interiores, mas há relatos que falam em nada menos que 130 cômodos e até um heliponto particular. Uma verdadeira amostra de exclusividade no coração da maior cidade brasileira.

Biltmore Estate (Asheville, Estados Unidos)

Quando George Vanderbilt visitou Asheville, na Carolina do Norte, não conseguia imaginar que aquela paisagem o levaria a construir a Biltmore Estate, uma obra concluída em 1889. Com seus impressionantes 16 mil metros quadrados, o estilo renascentista francês projetado pelo arquiteto Richard Morris Hunt abriga 35 quartos, 43 banheiros e 65 lareiras. Hoje, é um espaço que atrai visitantes para passeios, degustações de vinhos e exposições artísticas, além de permitir que alguns privilegiados pernoitem na propriedade.

Antilia (Mumbai, Índia)

Na vibrante Mumbai, encontramos a Antilia, uma mansão vertical do bilionário Mukesh Ambani, que custou cerca de 2 bilhões de dólares. Com 27 andares e imensos 37 mil metros quadrados, essa construção tem um templo, um cinema com 50 lugares, várias pistas para helicópteros e uma sala de neve artificial, tudo pensado para enfrentar o calor intenso da Índia. Um estacionamento de seis andares equipado com uma oficina completa completa a grandiosidade dessa casa.

Palácio de Versalhes (Versalhes, França)

Símbolo da monarquia francesa, o Palácio de Versalhes é uma das construções mais visitadas do mundo, recebendo anualmente mais de 10 milhões de visitantes. Com aproximadamente 67 mil metros quadrados, ele abriga cerca de 6 mil obras de arte e jardins que se estendem por quase 800 hectares. Inaugurado como um simple alojamento de caça em 1623, foi transformado por Luís XIV em um ícone de luxo e poder.

Buckingham Palace (Londres, Inglaterra)

Desde 1837, o Palácio de Buckingham serve como residência oficial da realeza britânica. Com 77 mil metros quadrados, conta com 775 cômodos, incluindo 52 quartos reais, 188 dormitórios para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros. Esse palácio é palco de importantes eventos de Estado e é um dos símbolos mais conhecidos da monarquia.

Umaid Bhawan Palace (Jodhpur, Índia)

Construído entre 1929 e 1943 para o marajá Umaid Singh, o Umaid Bhawan Palace é um esplendor de arquitetura. Atualmente, faz parte do hotel Taj e é também residência do marajá atual. Os jardins são repletos de pavões, e os hóspedes podem aproveitar as piscinas subterrâneas enquanto vivenciam a rica tradição indiana.

Quirinal Palace (Roma, Itália)

Erguido em 1583, o Palácio Quirinal tem 111 mil metros quadrados e já foi lar de papas e reis. Hoje, abriga um dos lares oficiais do presidente italiano. Com mais de 200 tapeçarias e um acervo artístico valiosíssimo, essa construção é uma reflexão de séculos de história.

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano)

Com mais de 157 mil metros quadrados, o Palácio Apostólico é a residência do papa e um dos centros administrativos da Igreja Católica. Além dos apartamentos papais, abriga a Biblioteca Vaticana, o Museu do Vaticano e a famosa Capela Sistina, com o célebre teto pintado por Michelangelo. Muitas partes do palácio estão abertas ao público, fazendo dele um destino muito visitado.

Istana Nurul Iman (Brunei)

Inaugurado em 1984, o Istana Nurul Iman é a residência oficial do sultão de Brunei. O nome significa "Palácio da Luz da Fé" e possui impressionantes 204 mil metros quadrados. Com 1.788 cômodos, entre eles 257 banheiros e 44 escadarias feitas de 38 tipos diferentes de mármore, representa o prestígio e a riqueza do país.

Ak Saray (Ancara, Turquia)

Inaugurado em 2014, o Ak Saray ou Palácio Branco, é a nova residência presidencial da Turquia, ocupando 290 mil metros quadrados. Com 1.100 cômodos decorados com mármore de alto luxo e papéis de parede de seda, o palácio gerou debates sobre ostentação devido ao seu alto custo.

Lakshmi Vilas Palace (Vadodara, Índia)

No topo da lista, temos o Lakshmi Vilas Palace, que mede 2,8 milhões de pés quadrados e foi construído em 1890 pelo marajá Sayajirao Gaekwad III. A residência da família real de Vadodara é aberta ao público, permitindo que todos conheçam um pouco de sua impressionante arquitetura em estilo indo-sarracênico.

De São Paulo a Vadodara, essas casas vão além de simples moradias. Elas encapsulam histórias de realeza, poder e fortuna, refletindo até onde a ambição humana pode chegar ao criar não apenas lares, mas sim, verdadeiros monumentos habitáveis.