Jovem de 19 anos deixa faculdade e levanta US$ 2,6 mi para IA

A Supermemory é uma startup inovadora que está trazendo uma proposta bastante interessante para o mundo da inteligência artificial. Fundada por Dhravya Shah, um jovem de apenas 19 anos, a empresa arrecadou US$ 2,6 milhões em uma rodada inicial para desenvolver uma API de memória de longo prazo. A ideia é acabar com um desafio que os sistemas de IA enfrentam: a incapacidade de reter informações entre as sessões. E não é só conversa, a Supermemory já conquistou seus primeiros clientes e ganhou o apoio de nomes importantes do setor.

Dhravya, que cresceu em Mumbai, começou sua trajetória criando bots e aplicativos. Ele trocou a carreira de engenharia no IIT para estudar na Arizona State University, onde se propôs a criar algo novo a cada semana. Dessa experiência nasceu a ideia inicial da Supermemory, que antes era conhecida como Any Context, permitindo que usuários interagissem com marcadores do Twitter.

Após um estágio na Cloudflare, onde trabalhou com inteligência artificial e infraestrutura, Dhravya decidiu focar inteiramente em sua startup, apoiado por conselheiros que o incentivaram a transformar sua ideia em um produto viável.

A Proposta da Supermemory

A proposta da Supermemory é direcionada a quem desenvolve assistentes virtuais, e-mails, ferramentas de edição de vídeo e muito mais. A startup promete fornecer uma memória persistente, rápida e contextual, permitindo que aplicativos "lembrem" dos dados importantes entre as interações. Isso é um grande avanço em comparação com a maioria das soluções atuais, que "esquecem" informações entre sessões.

Detalhes Técnicos da Supermemory

A Supermemory se apresenta como uma API universal de memória. Funciona assim: ela ingere dados de diversas fontes, como documentos, chats e e-mails, processa essas informações e as organiza de forma que possam ser acessadas rapidamente, geralmente em menos de 300 milissegundos.

Os usuários podem, por exemplo, buscar mensagens antigas ou localizar e-mails relevantes para uma tarefa específica. Isso tudo acontece de maneira mais eficiente e a um custo menor do que outras soluções disponíveis no mercado. Além disso, oferece segurança robusta com suporte a criptografia e diferentes opções de implementação.

Quem Apostou?

Na recente rodada de investimento, liderada por Susa Ventures e Browder Capital, Dhravya chamou a atenção de investidores como Jeff Dean, da equipe de IA do Google, e executivos de outras gigantes como OpenAI e Meta. A velocidade com que ele executou sua visão foi destacada como um grande diferencial.

Entre os primeiros clientes da Supermemory estão o assistente de desktop Cluely, o editor de vídeo Montra e outras ferramentas emergentes. Além disso, a empresa está colaborando com uma startup de robótica para armazenar memórias visuais dos robôs.

Com um panorama de crescente interesse no desenvolvimento de soluções que armazenam dados de forma mais eficiente, a Supermemory se posiciona no mercado buscando ser a camada de memória ideal para aplicativos de inteligência artificial, principalmente aqueles que precisam manter contextos de informações.

Dessa forma, ela se mostra promissora para atender tanto desenvolvedores de aplicativos quanto usuários que buscam melhorar suas interações com tecnologia.